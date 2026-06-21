Raphinha se aferra al Mundial

La preocupación que invadió a la selección brasileña en los últimos días se disipó (en parte). Luego de que Raphinha saliera en el primer tiempo del partido contra Haití con molestias y comenzaran los rumores sobre la posibilidad de que se perdiera lo que resta del Mundial 2026, se confirmó que no será así. El delantero continuará concentrado junto al plantel de Carlo Ancelotti y trabajará con el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol para intentar regresar durante la fase eliminatoria.

La lesión se produjo durante la victoria por 3-0 ante los Granaderos en Filadelfia. Raphinha abandonó el campo cerca de los 40 minutos de la primera mitad después de sentir una molestia en la parte posterior del muslo derecho. Horas después, los estudios confirmaron una lesión muscular en esa zona.

A través de un comunicado, la CBF informó que el futbolista seguirá "un protocolo de tratamiento intensivo" bajo la supervisión de los médicos de la selección con el objetivo de volver a la actividad "lo antes posible".

La noticia positiva para la Canarinha es que el delantero no fue descartado del torneo. A diferencia de otros casos que terminaron con la salida definitiva de jugadores lesionados, Raphinha permanecerá junto al grupo durante su recuperación. El seguimiento será diario y la intención del jugador es intentar estar disponible para las rondas eliminatorias si Brasil sigue avanzando en la competencia.

Lo que sí está confirmado es su ausencia para el compromiso contra Escocia. También parece muy complicado que pueda reaparecer inmediatamente después. El objetivo apuntaría a una eventual vuelta a partir de octavos de final, dependiendo de la evolución de la lesión y del camino del equipo en el torneo.

La situación también es un desafío para Ancelotti, que ya llegó al Mundial sin algunos futbolistas por distintos problemas musculares. En el caso de Raphinha, además, se trata de una molestia en la misma zona que ya le generó inconvenientes durante los últimos meses.

Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos, la misma cantidad que Marruecos, aunque con ventaja por diferencia de goles. El seleccionado buscará asegurar su clasificación en el próximo encuentro. Por ahora, Raphinha no se mueve del campamento brasileño y su recuperación continúa día a día.