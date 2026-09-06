Raphinha se une a Messi en un exclusivo récord de LaLiga

Todo parece indicar que el Barcelona ya tiene nueve, y para rato. Raphinha volvió a convertir en la goleada 5-0 ante el Valencia y alcanzó los seis goles en los primeros cuatro partidos del equipo en LaLiga 2026/27.

El brasileño se convirtió en el segundo jugador que consigue seis goles durante los primeros cuatro encuentros de su equipo en una temporada de LaLiga en este siglo. Lionel Messi fue el primero y consiguió hacerlo dos veces con la camiseta de los culés, tanto en 2012/13 como el año siguiente en 2013/14.

Raphinha, además, convirtió en cada una de sus cuatro presentaciones ligueras. Firmó un doblete contra el Elche, marcó ante el Athletic Club, volvió a conseguir dos tantos en el 5-2 con el Rayo Vallecano y agregó otra conquista en el Mestalla.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Raphinha arranca LaLiga en plan grande

Estos números lo posicional en la cima de la tabla de goleadores del campeonato. Raphinha llegó a seis tantos y superó los cinco de Sergio Camello, quien había alcanzado dicha cantidad gracias a su doblete con la camiseta del Rayo. Kylian Mbappé también quedó por debajo del atacante del Barça en la carrera por el Pichichi.

Esta explosión futbolística es consecuencia también de la función que Hansi Flick le asignó durante el comienzo de la temporada. El brasileño llegó al club en 2022 como extremo derecho, después actuó por el sector izquierdo y ahora el DT lo eligió como nueve. "Es un jugador de clase mundial", había dicho el alemán luego del doblete a fines de agosto.

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-BARCELONA | JOSE JORDAN/GettyImages

La apuesta está dando sus frutos. El futbolista de Porto Alegre cerró el 2025/26 con 21 goles y ocho asistencias en 33 partidos, luego de sufrir cuatro lesiones durante el año. Dos campañas atrás había registrado 34 tantos y 26 asistencias, en el triplete nacional conseguido por el Barcelona en 2024/25.

Flick ya había señalado a Raphinha como su principal elección para actuar como nueve, especialmente luego de la salida de Robert Lewandowski y la incorporación de Gabriel Jesus en el último día del mercado de pases, quien ya hizo su debut sobre el final de la goleada en Valencia.