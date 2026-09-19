Raphinha supera a Messi: la histórica marca que acaba de alcanzar en LaLiga

El FC Barcelona está teniendo un arranque demoledor en la temporada 2026/2027. Este fin de semana, el conjunto blaugrana se midió ante el Sevilla en la jornada 7 de LaLiga; los andaluces se adelantaron con gol de Youssouf Fofana, pero el cuadro de la Ciudad Condal le dio la vuelta al marcador gracias a un hat-trick de Raphinha.

El delantero brasileño se encuentra en un nivel superlativo: con su actuación ante el Sevilla registra 12 goles y tres asistencias en las primeras siete fechas de la primera división española. Además, Raphinha suma dos goles más en un partido de Champions League.

Raphinha, al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero de 29 años originario de Porto Alegre se encuentra en un nivel que solamente han rozado algunos de los mejores futbolistas en la historia de LaLiga.

Este fin de semana, con su hat-trick ante Sevilla, Raphinha superó a Lionel Messi en una marca histórica del futbol español.

Con sus 12 goles en siete encuentros, el brasileño rebasó a 'La Pulga', quien consiguió 11 anotaciones con el Barcelona en el arranque de la temporada 2017/2018.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

De acuerdo con estadísticas de Opta, solamente hay un jugador que ha marcado más goles que Raphinha en las primeras siete jornadas del campeonato español: Cristiano Ronaldo.

El legendario goleador portugués anotó un total de 13 goles en las primeras siete fechas de la campaña 2014/2015.

¿Hasta dónde llegará Raphinha esta temporada?

Raphinha está teniendo un gran rendimiento con el cuadro blaugrana, aunque en el verano no pudo brillar con la selección brasileña en el Mundial 2026 por una lesión. Si se mantiene sano, ¿hasta dónde podrá llegar el goleador brasileño?

En la temporada pasada, el delantero brasileño se perdió varios partidos por molestias físicas. En 22 partidos de LaLiga, anotó 13 goles y dio tres asistencias. Es decir, apenas en siete encuentros de esta campaña, Raphinha está cerca de superar sus números en la liga el año pasado.

En siete partidos de Champions League anotó tres goles y dio tres asistencias, mientras que en dos partidos de la Supercopa de España anotó cuatro goles más y dio una asistencia. En Copa del Rey jugó dos partidos, anotó un gol y dio una asistencia.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El Barcelona lleva paso perfecto esta temporada: siete victorias y 21 puntos en siete partidos de LaLiga y un triunfo más en la Liga de Campeones de la UEFA.

Los blaugranas regresarán a la actividad el próximo 10 de octubre, cuando reciban al Getafe en el Spotify Nou Camp en partido de la jornada 8 de LaLiga.