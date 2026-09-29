Raphinha vuelve a sufrir molestias con Brasil: el FC Barcelona espera el diagnóstico

En su debut como capitán, durante el segundo amistoso de la selección de Brasil frente a Australia, Raphinha fue sustituido en el entretiempo por unas molestias musculares en el muslo derecho, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol.

El encuentro, disputado en el Suncorp Stadium de Brisbane, terminó con victoria de la Canarinha por 4-2. Antes de abandonar el campo, el delantero incluso tuvo tiempo de marcar desde el punto penal en los últimos minutos de la primera mitad.

Ancelotti lleva tranquilidad al Barcelona

Después del encuentro, Ancelotti relativizó la situación y aseguró que Raphinha no sufrió una lesión, sino que únicamente manifestó algunas molestias. El entrenador explicó que decidió retirarlo para que descansara y evitar cualquier riesgo.

🚨 Good news for Barcelona fans as Carlo Ancelotti confirms that Raphinha is OK:



🗣️ Reporter: "What is the current state of Raphinha as he left the game earlier than expected?"



🗣️ Ancelotti: "Raphinha wasn't injured, he was just feeling a little discomfort and I had to remove… pic.twitter.com/VdQHEHSWgL — FullTime Report (@FullTimeX_) September 29, 2026

El italiano también señaló que el jugador del FC Barcelona le manifestó que se encontraba bien cuando fue consultado sobre su estado físico. De todos modos, Brasil esperará el informe de los médicos antes de decidir si continúa con la selección o si regresa anticipadamente a España.

El combinado todavía tiene programado un compromiso ante India en esta fecha FIFA, el sábado 3 de octubre en Calcuta.

Una zona que ya genera preocupación

La situación genera especial atención porque el muslo derecho ya fue una zona problemática para el brasileño durante el Mundial de este mismo año; sufrió entonces una lesión en la región posterior de esa pierna y tuvo que perderse los siguientes compromisos de su selección.

Además, en marzo también había abandonado un amistoso frente a Francia por molestias en la parte posterior del muslo derecho, que posteriormente fueron confirmadas como una lesión muscular. Por eso, aunque las primeras declaraciones de Ancelotti son tranquilizadoras, el conjunto catalán seguirá de cerca la evolución del futbolista.

Una pieza clave para Flick en pleno apogeo

La preocupación también se explica por el momento que atraviesa Raphinha con el Barcelona. El brasileño suma 14 goles en sus primeros ocho partidos oficiales de la temporada 2026/27, cifras que lo convirtieron en una de las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Hansi Flick.

FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Judit Cartiel/GettyImages

Ahora, el cuerpo médico brasileño tendrá la última palabra para determinar el alcance de la molestia y decidir si Raphinha debe regresar antes de tiempo para comenzar su recuperación bajo bajo la supervisión de los servicios médicos azulgranas.

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