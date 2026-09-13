Raphinha y Lamine Yamal, imparables: suman 20 participaciones de gol en seis partidos

El Barcelona tiene dupla goleadora para rato. Lamine Yamal y Raphinha comenzaron la temporada 2026/27 de manera soñada y volvieron a hacer de las suyas este domingo en la victoria 4-2 ante el Levante. El español convirtió dos veces y el brasileño participó en dos goles, incluido un pase para uno de los tantos de su compañero.

Entre los dos suman 20 participaciones de gol en seis partidos de todas las competiciones. Raphinha tiene ocho tantos y tres asistencias, en tanto que Lamine lleva siete goles y dos pases de gol. Flick supo leer la situación y está exprimiento esta sociedad desde que comenzó la temporada.

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONA | JOSE JORDAN/GettyImages

Este domingo, Lamine fue el protagonista de la producción ofensiva culé. Hizo dos goles, remató tres veces, completó tres de sus siete regates y ganó cinco de diez duelos. Su primer tanto llegó después de una acción notable de Raphinha, quien recibió por izquierda, llegó hasta la línea de fondo y encontró al español dentro del área pese a la presencia de los defensores granotas.

El delantero campeón del mundo volvió a convertir al comienzo del segundo tiempo. Provocó un penal y él mismo se encargó de ejecutarlo para colocar el 3-0. Con ese doblete llegó a seis goles en LaLiga y encadenó su tercer partido consecutivo con dos anotaciones. El último futbolista del Barça que había hecho tres dobletes seguidos en el torneo español fue nada más y nada menos que Lionel Messi en la temporada 2012/13.

Lamine Yamal and Raphinha are on fire so far this season for Barcelona 🔥



Lamine Yamal: 7 goals, 2 assists in his last 4 games 🇪🇸

Raphinha: 8 goals, 3 assists in his last 6 games 🇧🇷 pic.twitter.com/zULRepg91k — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 13, 2026

Raphinha, por su parte, cortó contra el Levante su seguidilla de partidos marcando, pero no se quedó de brazos cruzados y colaboró con una asistencia. El brasileño había convertido en cada presentación previa de los culés y lleva ocho goles en total.

Esas estadísticas se ganaron más elogios de Hansi Flick, quien ya había hablado del extremo reconvertido a nueve. "Raphinha está jugando fantástico, a otro nivel. Es increíble. Si juega así, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo", dijo el DT en la previa del partido.

La faceta goleadora del brasileño es uno de los principales recursos del equipo. Ya había terminado la temporada 2024/25 con 34 goles y 20 asistencias en todas las competiciones, y este año empezó con ocho tantos, incluidos dos en el 5-1 sobre el Feyenoord por la Champions League.

Raphinha, Hansi Flick, Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Lamine tampoco se queda atrás. Contra los Granotas llegó a 56 goles en 156 partidos y quedó a uno de Andrés Iniesta, quien alcanzó 57 en 674 encuentros. Además, sus seis anotaciones ligueras lo ponen entre los máximos artilleros del campeonato junto con Raphinha, Kylian Mbappé y Sergio Camello.

Raphinha y Lamine acompañan un inicio de temporada excepcional del Barça. El equipo ganó sus seis partidos oficiales, cinco por LaLiga y uno por la Champions, con 26 goles entre las dos competiciones. De hecho, los culés no empezaban una campaña con seis victorias consecutivas y semejante cantidad de tantos desde hacía 92 años. La última vez ocurrió en el Campeonato Regional de 1934, cuando también se inauguraron con seis triunfos y 26 tantos.