Raúl Asencio, operado con éxito: ¿cuándo volverá a jugar con el Real Madrid?

El central del Real Madrid, Raúl Asencio, se ha visto obligado a pasar por el quirófano para poner tratarse de la fractura por estrés que sufría en la tibia derecha. El club ha emitido un comunicado informando que el jugador había sido intervenido.

“Nuestro jugador Raúl Asencio ha sido intervenido hoy con éxito por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha. La operación ha sido supervisada por los Servicios Médicos del Real Madrid. “, informaron desde el club.

Nuevo parte médico de Asencio. https://t.co/TOYztzQK7A — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 1, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Asencio con el Real Madrid?

Desde el club no han informado del tiempo que estará de baja el jugador y todo dependerá de cómo evolucione en su trabajo de recuperación. Sin embargo, el tiempo de baja estimado para este tipo de lesiones es entre dos y tres meses por lo que como muy pronto volvería para el mes de diciembre.

Asencio venía arrastrando molestias en la pierna desde hacía varios meses y en su momento se optó por un tratamiento conservador con el fin de evitar el paso por el quirófano. El tratamiento no ha dado el resultado esperado, por lo que finalmente el jugador decidió ser intervenido.

Debido a esas molestias, el defensa aún no ha jugado ningún partido esta temporada bajo las órdenes de José Mourinho, y es el quinto central del equipo por detrás de Konaté, Huijsen, Rüdiger y Militão, que se encuentra en la fase final de su proceso de recuperación.

José Mourinho, Real Madrid | Helios de la Rubia/GettyImages

El 9 de noviembre de 2024, Asencio debutó con el primer equipo del Real Madrid de la mano de Ancelotti. Desde entonces se ha convertido en miembro de la primera plantilla y ha tenido minutos tanto con el italiano como posteriormente con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

En total, lleva jugados 70 partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha repartido dos asistencias.

Habrá que esperar a que se recupere para ver si Mourinho decide contar con él, como hicieron sus predecesores en el banquillo, o si por el contrario el jugador tiene que buscarse un nuevo destino.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP