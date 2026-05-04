¿Raúl Jiménez abre la puerta a un regreso al América?

Para nadie es un secreto que una de las zonas a reforzar para el América es el centro del ataque. El club busca un '9' que llegue a marcar diferencias desde el primer segundo en el equipo con goles. Siendo el caso, tienen una amplia lista de opciones en la mesa.

La que más gusta a nivel interno es la de Raúl Jiménez. Se desea que el mexicano retorne al club que le vio nacer para ser la estrella del equipo. Semanas atrás eso parecía complejo. Hoy la puerta está abierta debido a las dudas del atacante sobre su futuro con el Fulham.

SIN NADA CLARO AÚN 💥



El futuro de Raúl Jiménez sigue en el aire, sin regreso seguro al América pero tampoco sin continuidad en Fulham.



🗣️ Así lo aseguró el propio jugador en plática con Lola Hernández de FOX, luego de su juego ante el Arsenal. Raúl no ha recibido oferta de… pic.twitter.com/XHMe8YWOsy — Futbol Total (@futboltotal) May 3, 2026

No sé, todavía está por definirse todo. Hay tiempo, está la cosa tranquila y bueno, a ver qué sucede en los próximos días y meses. Depende mucho que se decida el Fulham. De que se negocie, que se haga una oferta y se analizará qué es lo mejor. Raúl Jiménez

Sobre el nivel del club este año, así como su nivel personal, el jugador no se dijo inconforme. Sin embargo, sí entiende que tanto él como el Fulham tienen un marcado margen de mejora.

Siempre hay espacio para seguir mejorando, hay espacio para seguir yendo hacia arriba. Creo que al final no es una temporada no tan buena, pero bueno, si sigo así puedo aumentar esa cuota (de goles) y seguiremos hacia adelante. Raúl Jiménez

FBL-ENG-PR-ARSENAL-FULHAM | BEN STANSALL/GettyImages

Se entiende que Jiménez es uno de los hombres de Javier Aguirre que irá fijo a la Copa del Mundo. El delantero no se ve como tal y prefiere seguir labrando su boleto final trabajando en el día a día con su club.

A seguir con todo aquí que es la única forma de estar (en la lista). Seguir luchando, dando lo mejor aquí en el Fulham, que es lo que da las bases para poder estar en la selección. Raúl Jiménez