Raúl Jiménez está cada vez más cerca de volver a la Liga MX

El futuro de Raúl Jiménez comienza a definirse con mayor claridad de cara al cierre de la temporada europea. El delantero mexicano se perfila para dejar al Fulham, club que ya planifica su reestructuración ofensiva, mientras en México el escenario de un retorno al América toma fuerza.

De acuerdo con reportes cercanos al entorno del club inglés, la directiva no contempla renovar el contrato del atacante, quien entrará en los últimos meses de su vínculo. Fulham ha optado por mirar al mercado en busca de un delantero más joven, alineado con su proyecto deportivo a mediano plazo.

La decisión no responde únicamente a temas económicos, sino a una visión estratégica. En la Premier League, la exigencia física y el ritmo competitivo empujan a los clubes a rejuvenecer plantillas, y Jiménez, pese a su experiencia y jerarquía, ya no encaja en ese perfil de largo recorrido.

Ante este panorama, el mexicano saldría como agente libre al finalizar la temporada, condición que abre la puerta a distintos escenarios. Sin cláusulas de traspaso ni negociaciones complejas, el futuro de Jiménez dependerá exclusivamente de su deseo personal y del proyecto deportivo que le resulte más atractivo.

En ese contexto aparece el Club América, institución que vería con buenos ojos su regreso para el cierre de su carrera. En Coapa existe reconocimiento por su historia, su peso mediático y el impacto deportivo que aún puede ofrecer en el fútbol mexicano.

América, sin embargo, mantiene cautela. Por ahora no existe una negociación abierta ni contactos formales entre las partes, aunque el escenario es seguido de cerca por la directiva azulcrema. El club entiende que la situación contractual de Jiménez permite esperar sin presión inmediata.

Desde el entorno del jugador, la idea de volver a casa cobra sentido tanto en lo deportivo como en lo emocional. Tras una larga etapa en Europa, Raúl Jiménez valora la posibilidad de cerrar su carrera en un club donde se formó y al que mantiene un vínculo especial.

Así, el futuro del delantero mexicano parece encaminado a un regreso que ilusiona a la afición. Sin prisa y sin acuerdos firmados, el tiempo marcará el ritmo. Si las condiciones se alinean, América podría convertirse en el último gran capítulo de Raúl Jiménez.