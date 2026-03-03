Raúl Jiménez respalda el presente de Armando González

Raúl Jiménez no escatimó en elogios hacia Armando González, actual referente ofensivo de Chivas y uno de los delanteros más determinantes del futbol mexicano. El atacante del Fulham destacó el crecimiento del rojiblanco, subrayando su momento competitivo y la madurez que hoy lo colocan entre los mejores.

Para Jiménez, el presente de González no es producto del azar. El delantero mexicano, considerado uno de los referentes del Tri en el extranjero, valoró la capacidad del atacante de Chivas para aparecer en momentos clave y definir partidos con naturalidad.

¿YA ESCOGIÓ A SU SUCESOR?



Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”https://t.co/dGGy7gIt82 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 2, 2026

“No he visto un partido completo de él, pero lo que veo en resúmenes, o lo que veo ahora en esta última convocatoria que tuvo en la Selección, que él estuvo ahí, que tiene ese olfato goleador”, expresó Jiménez al referirse a la cualidad principal del rojiblanco.

El reconocimiento no se limitó a su instinto frente al arco. Raúl también profundizó en la lectura táctica del atacante, destacando su posicionamiento dentro del área y la inteligencia para aprovechar espacios reducidos ante defensas cerradas.

“Está en el momento que debe estar ahí dentro del área en la posición en la que tiene estar para aprovechar las oportunidades que tenga”, añadió el exdelantero del América, resaltando su perfil clásico de nueve con alto rango de gol.

Fulham v Tottenham Hotspur - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Armando González atraviesa una etapa de plenitud. Luego de consagrarse campeón de goleo el semestre pasado, el atacante mantiene regularidad y eficacia, situándose hoy como sublíder de goleo en la Liga MX, consolidando su impacto dentro del torneo.

Su evolución ha sido constante. Más allá de la cuota goleadora, el delantero ha mejorado en movimientos sin balón, juego aéreo y asociación ofensiva, convirtiéndose en pieza estructural para el esquema de Chivas en cada jornada del campeonato.

El respaldo de Jiménez cobra peso por el momento que vive el propio Raúl, considerado por muchos como el mejor mexicano de la actualidad en el ámbito internacional. Que un referente europeo valide su rendimiento potencia aún más la proyección del rojiblanco.

Con números, confianza y el aval de figuras consolidadas, Armando González confirma que su explosión no es pasajera. En plena madurez deportiva, el atacante de Chivas se afianza como uno de los nombres propios del futbol mexicano actual.