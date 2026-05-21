Raúl Rangel habla sobre la competencia por la portería de la selección mexicana

La selección mexicana trabaja a marchas forzadas con el fin de definir el once inicial para el debut mundialista. Uno de los nombres que parece fijo en su puesto es el de Raúl Rangel. A pesar de ello, el meta de las Chivas tiene claro que no puede darse el lujo de bajar el nivel teniendo detrás la sombra de Guillermo Ochoa.

¡ASÍ ES ENTRENAR CON OCHOA!



En entrevista para Azteca Deportes, Rául "Tala" Rangel reveló cómo son los entrenamientos en la Selección Mexicana junto a Guillermo Ochoa, qu ebusca llegar a su sexta Copa del Mundo



El portero de Chivas destacó el profesionalismo de Memo y afirmó… pic.twitter.com/FEPoE8UyjM — MedioTiempo (@mediotiempo) May 21, 2026

(Ochoa) está ahí atrás y sientes la presión cuando te toca trabajar que sabes que te está viendo. No puedo estar por debajo de lo que hace él porque la verdad es muy profesional, se cuida, es el primero que llega y el último que se va. En esa parte, empiezas a aprender de todos. Raúl Rangel

Pese a la competencia interna, el meta de Chivas afirma que Guillermo es un ejemplo a seguir.

El hecho de que aprendes demasiado. Cualquier duda o inquietud que tengas, con Memo he tenido esa oportunidad de acercarme, preguntarle ciertas cuestiones y me ha respondido de buena manera. Se ha abierto a compartirnos la experiencia que ha tenido en Mundiales que ya son 5. Hay mucho que aprenderle a Memo. Raúl Rangel

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Concluyó afirmando que no tiene la arrogancia para considerarse el portero fijo de la selección mexicana para el Mundial.

No, para nada. Trabajo para ganarme esa posibilidad de serlo, en esa parte el relajarme me quitaría de tener la posibilidad de pelear por jugar. En cambio, esa mentalidad me acerca más a ser el elegido para el 11 de junio. Hay una convivencia sana entre los cuatro que estamos. De hecho, me ha tocado convivir con todos los porteros que están en la lista. Cualquiera tiene una convivencia muy sana, son respetuosos, muy profesionales. Ninguno se siente ni el 1, el 2 o el 3. Es saber que a cualquiera le puede tocar y pelear por esa posibilidad. Raúl Rangel

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