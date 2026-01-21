Raúl Zúñiga sería el sacrificado del América para liberar una plaza de extranjero

Las Águilas del América están metidas en problemas para el Clausura 2026, ya que además de no haber ganado ningún partido luego de tres jornadas disputadas, tampoco ha podido convertir gol, siendo el único club de la competencia que tiene ese mal registro.

América apunta hacia el fútbol brasileño para reforzarse https://t.co/r99islOxEj — Mauricio Gasca (@Melocrab) January 21, 2026

La otra preocupación es el tema de los refuerzos, pues hasta ahora han incorporado solamente a dos hombres: el brasileño Rodrigo Dourado y el lateral derecho Aarón Mejía. Sin embargo, la intención de la directiva es apuntalar el ataque, por eso ya tienen a sus dos opciones: los brasileños Raphael Veiga y Mauricio Magalhaes, ambos del Palmerias de Brasil, aunque el primero es la opción A y el segundo es el plan B.



No obstante, para poder concretar el fichaje, en el Nido deben liberar plazas de extranjeros y todo apunta a que el sacrificado sería el delantero colombiano Raúl Zúñiga, quien apenas arribó al club en el Apertura 2025, pero tal parece que su rendimiento no ha convencido al cuerpo técnico encabezado por el brasileño André Jardine.



ESPN informó que las Águilas ya habrían iniciado negociaciones con El Verdao para hacerse con el centrocampista Veiga, pero la traba es precisamente la falta de plazas para extranjero, así que están trabajando a la brevedad para arreglar el asunto, tanto así que la directiva azulcrema ya le habría indicado a La Pantera que no entra en planes, así que le buscarían acomodo a préstamo en otra institución o tendría que conformarse a jugar con la sub-21.

🇨🇴 Raúl 'Pantera' Zúñiga tendría los días contados en América 🤯💥https://t.co/UZcI9mKncD — AS México (@ASMexico) January 20, 2026

Hace apenas seis meses, los Millonetas pagaron cerca de tres millones de dólares a Xolos de Tijuana por el romperredes cafetalero, pero tal parece que su etapa en el Nido estaría terminada. Actualmente, el goleador ha disputado 18 compromisos con el conjunto capitalino, registrando cuatro goles y dos asistencias.



Se había rumoreado que el sacrificado sería en realidad el delantero chileno Víctor Dávila, pero tal parece que le estarían dando otra oportunidad, pues el fin de semana apareció como titular en el esquema, sorprendiendo a varios.



Lo que es un hecho es que el América ha vivido un verdadero dolor de cabeza con respecto a sus foráneos porque apenas pudo desprenderse del extremo neerlandés Javairo Dilrosun, a quien le rescindieron el contrato, mientras sigue viendo como acabar su lazo con el defensa chileno Igor Lichnovsky, quien habría rechazado irse a otro club.