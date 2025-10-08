Raúl Zúñiga sufrió un desgarre en la pierna derecha y no estará con América para el Clásico Joven ante Cruz Azul

Durante el fin de semana, el América se enfrentó a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, goleando 3-0 de la mano de los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, así como de Alan Cervantes, sin embargo, este cotejo terminó siendo de incertidumbre para el cuerpo técnico porque el francés Allan Saint-Maximin, así como el colombiano Raúl Zúñiga, tuvieron que abandonar el terreno de juego por un tema de lesión.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/jDqbKJG2es — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2025

Este martes en el Nido se reveló la lesión que sufrió el cafetalero y se trata de un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha, con su recuperación quedando sujeto a evolución, aunque dicho molestar es engañoso y se necesita al menos de tres a cuatro semanas para poder ser superado, quedando así descartado para el Clásico Joven frente a Cruz Azul, a celebrarse el próximo sábado 18 de octubre en el Olímpico Universitario para la Jornada 13 de la Liga MX.



Con respecto al extremo galo, no corre riesgo de perderse el cotejo contra La Máquina Celeste, pues se trató solamente de un golpe en la pierna, por lo que una vez revisado a detalle se descartó que se tratara de algo de consideración. Tan es así que Saint-Maximin está considerado para participar en el Clásico Nacional amistoso ante Chivas, a jugarse este fin de semana en la Fecha FIFA.

El @ClubAmerica informa que Raúl Zúñiga presentó un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



Prácticamente de 2 a 4 semanas para volver a verlo en las canchas. pic.twitter.com/Jy4oRi03fs — Jesús Romero (@jesusromeromx_) October 7, 2025

Se debe recordar que a lo largo del semestre las lesiones han sido todo un tormento para el equipo dirigido por el brasileño André Jardine, sin poder hacer uso de todas sus piezas, aunque a pesar de ello, están en la segunda posición de la clasificación con 27 puntos, tras ocho triunfos, tres empates y una sola derrota.



En el hospital de Coapa aún están el capitán Henry Martín por un esguince en la rodilla izquierda; Jonathan Dos Santos por un desgarre en el gemelo medial de la pierna derecha; Dagoberto Espinoza tras haber sufrido una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda; el español Álvaro Fidalgo por un golpe en la rodilla derecha; y el uruguayo Sebastián Cáceres, con molestias por una infección en los dedos del pie.