Monterrey mantiene un paso firme en el mercado de fichajes y continúa explorando alternativas para reforzar su ataque. La directiva ha definido prioridades claras y busca elevar la competencia interna con perfiles versátiles, capaces de adaptarse a distintas funciones ofensivas dentro del proyecto deportivo para el próximo torneo.

El foco del club regiomontano se ha desplazado hacia el fútbol brasileño, una plaza habitual para detectar talento joven con margen de crecimiento. En ese radar aparece un nombre que ha ganado fuerza en los últimos días y que encaja con la idea de dinamismo, desequilibrio y proyección que pretende sumar el cuerpo técnico.

OTRO OBJETIVO MÁS 👀🤠



Lucas Barbosa es otro extremo en la mira de Rayados.



➡️ Con información de RTI Esporte Brasil: “Red Bull Bragantino sigue de cerca el interés del Monterrey de México. Aún no se ha materializado en una oferta oficial. Sin embargo, lo considera posibilidad… pic.twitter.com/Tlu8cHyIw0 — Futbol Total (@futboltotal) December 28, 2025

Se trata de Lucas Barbosa, futbolista de 24 años que actualmente pertenece al Red Bull Bragantino. El extremo brasileño ha sido seguido por el club mexicano como una opción real, aunque por ahora no existe una oferta formal presentada ante su institución.

Desde Brasil se reporta que Bragantino está al tanto del interés procedente de México y que observa el movimiento con cautela. El club paulista considera la operación únicamente si la propuesta económica compensa tanto la pérdida deportiva inmediata como el potencial de revalorización del jugador a mediano plazo.

Lucas Barbosa destaca por su polivalencia en el último tercio del campo. Puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, perfilándose hacia dentro o atacando la línea de fondo, y también ha mostrado condiciones para actuar como mediapunta, aportando movilidad, asociación y llegada al área rival.

Esa capacidad de adaptarse a distintos esquemas resulta especialmente atractiva para Monterrey, que busca variantes tácticas sin perder intensidad. La posibilidad de utilizarlo en más de una posición ofensiva permitiría al cuerpo técnico ajustar sistemas según el rival, la competencia y las exigencias del calendario.

En el aspecto económico, la operación no sería menor. La carta de Barbosa está tasada en un mínimo de seis millones de dólares, cifra que marca el punto de partida para cualquier negociación. En Rayados saben que deberán estructurar una propuesta sólida si desean avanzar en las conversaciones.