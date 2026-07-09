Rayados de Monterrey iría por Erik Lira y el Cruz Azul no podría hacer nada para evitar este fichaje

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores de la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026, se hablaba incluso de que emigraría a Europa en este mercado de fichajes, pero el día de hoy se ha dado a conocer una noticia que daría un giro de 180 grados a la situación.

Y es que el Club de Fútbol Monterrey, que pretende armar una plantilla de primera línea para dejar en el pasado lo sufrido en el Clausura 2026 y ahora sí convertirse en uno de los principales candidatos para quedarse con el campeonato, estaría interesado en fichar al actual jugador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

¿Por qué los cementeros no podrían hacer nada para evitar este fichaje?

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Si bien es verdad que la carta del jugador le pertenece todavía a los vigentes campeones del fútbol mexicano, la idea del conjunto regiomontano es pagar la cláusula de rescisión, la cual rondaría en los 20 millones de dólares.

Por lo tanto, en caso de que Erik Lira se vea seducido por la propuesta que presente la escuadra albiazul, la postura del Cruz Azul pasaría a segundo término, y no tendría otra opción más que la de aceptar la salida del jugador.

ERIK LIRA 🚨



Llegó el primer sondeo oficial en @CruzAzul por Lira:



Rayados de Monterrey dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.



😱😱😱 pic.twitter.com/NeGLDmQ7Vt — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 8, 2026

La respuesta de Walter Erviti cuando le preguntaron por Erik Lira

Durante la presentación del futbolista uruguayo Diego Rossi como refuerzo del Club de Fútbol Monterrey, le preguntaron a Walter Erviti, director deportivo de la Pandilla, sobre el interés de Rayados por Erik Lira, a lo que el argentino respondió, de forma categórica, que el evento en cuestión era la presentación de Diego Rossi, y que por respeto todo giraría alrededor de él.

Sin embargo, es preciso señalar que no negó nada al respecto. Algo que suele suceder cuando se trata de rumores sin pies ni cabeza, por lo que hace pensar, a los aficionados, que el interés es real, y que Erik Lira, en una de esas, terminará jugando en Monterrey, Nuevo León.

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