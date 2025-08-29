Rayo Vallecano vs FC Barcelona: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por LaLiga 2025/26
LaLiga sigue su competencia y aún no han habidos grandes sorpresas. En lo que fueron los primeros dos encuentros, el FC Barcelona logró conseguir seis puntos y va por la tercera victoria consecutiva esta temporada.
Pero no le será fácil. Enfrente tendrá a un Rayo Vallecano que suma un triunfo y una derrota, y buscará volver a hacerse fuerte en su casa ante uno de los rivales más difíciles. A continuación dejamos todo lo que tienen que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Rayo Vallecano vs FC Barcelona?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: 31 de agosto
Horario: 21:30 (España), 16: 30 (Argentina), 13:30 (México)
Estadio: Estadio de Vallecas
¿Cómo se podrá ver el Rayo Vallecano vs FC Barcelona en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN. Mientras que en Argentina por ESPN y en México a través de Sky Sports +.
Últimos cinco partidos del Rayo Vallecano
Rival
Resultado
Competición
Athletic Club
1-0 D
LaLiga
Neman
1-0 V
Conference League
Girona
3-1 V
LaLiga
Sunderland AFC
3-0 V
Amistoso
Albion
3-2 D
Amistoso
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Levante
3-2 V
LaLiga
Mallorca
3-0 V
LaLiga
Como
5-0 V
Joan Gamper
Daegu
5-0 V
Amistoso
FC Seúl
7-3 V
Amistoso
Últimas noticias del Rayo Vallecano
El Rayo busca estabilidad esta temporada de LaLiga. Luego de haber tenido un triunfo y una derrota, jugará su primer partido de local del año y ante uno de los rivales más difíciles. Su objetivo es claro: poder hacerse fuerte en su estadio.
Últimas noticias del Barcelona
Por el lado del Barcelona, viene bien encaminado con dos triunfos, pero aún no logra ser el equipo que consiguió LaLiga la temporada pasada. Sufre los ataques rivales a pesar de tener contundencia en el arco rival.
Posibles alineaciones
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Leujene, Felipe, Chavarría; Palazón, Ciss, López, García; Díaz; De Frutos.
FC Barcelona: Joan García; E. García, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Raphinha, Rashford; Torres.
Pronóstico SI
Rayo Vallecano 1-2 FC Barcelona
Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.