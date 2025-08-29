Rayo Vallecano vs FC Barcelona: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por LaLiga 2025/26

LaLiga sigue su competencia y aún no han habidos grandes sorpresas. En lo que fueron los primeros dos encuentros, el FC Barcelona logró conseguir seis puntos y va por la tercera victoria consecutiva esta temporada.

Pero no le será fácil. Enfrente tendrá a un Rayo Vallecano que suma un triunfo y una derrota, y buscará volver a hacerse fuerte en su casa ante uno de los rivales más difíciles. A continuación dejamos todo lo que tienen que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Rayo Vallecano vs FC Barcelona?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: 31 de agosto

Horario: 21:30 (España), 16: 30 (Argentina), 13:30 (México)

Estadio: Estadio de Vallecas

¿Cómo se podrá ver el Rayo Vallecano vs FC Barcelona en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN. Mientras que en Argentina por ESPN y en México a través de Sky Sports +.

Últimos cinco partidos del Rayo Vallecano

Rival Resultado Competición Athletic Club 1-0 D LaLiga Neman 1-0 V Conference League Girona 3-1 V LaLiga Sunderland AFC 3-0 V Amistoso Albion 3-2 D Amistoso

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Levante 3-2 V LaLiga Mallorca 3-0 V LaLiga Como 5-0 V Joan Gamper Daegu 5-0 V Amistoso FC Seúl 7-3 V Amistoso

Últimas noticias del Rayo Vallecano

Athletic Club v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Rayo busca estabilidad esta temporada de LaLiga. Luego de haber tenido un triunfo y una derrota, jugará su primer partido de local del año y ante uno de los rivales más difíciles. Su objetivo es claro: poder hacerse fuerte en su estadio.

Últimas noticias del Barcelona

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONA | JOSE JORDAN/GettyImages

Por el lado del Barcelona, viene bien encaminado con dos triunfos, pero aún no logra ser el equipo que consiguió LaLiga la temporada pasada. Sufre los ataques rivales a pesar de tener contundencia en el arco rival.

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Leujene, Felipe, Chavarría; Palazón, Ciss, López, García; Díaz; De Frutos.

FC Barcelona: Joan García; E. García, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Raphinha, Rashford; Torres.

Pronóstico SI

Rayo Vallecano 1-2 FC Barcelona