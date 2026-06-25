RD Congo vs Uzbekistan: previa, predicciones y alineaciones

La RD Congo y Uzbekistán tuvieron, quizás, la mala fortuna de caer en el mismo grupo de dos potencias como Portugal y Colombia. Ahora este partido definirá la tercera posición del Grupo K del Mundial y, por tanto, al equipo que seguirá en la pelea por un lugar entre los mejores terceros para avanzar a dieciseisavos.

El conjunto africano llega con un punto y el sueño de sumar de a tres para mantenerse con vida, al menos hasta que se jueguen todos los partidos y se conozcan las posiciones finales. Del otro lado, Uzbekistán todavía no sumó unidades y buscará despedirse de la fase de grupos con una victoria que le permita conservar una mínima esperanza.

Pronóstico SI Fútbol

La realidad es que RD Congo está un paso por delante que los uzbekos. El conjunto africano le plantó cara tanto a Portugal como a Colombia, empató con los primeros y perdió por la mínima ante los cafeteros. Uzbekistán, en cambio, todavía no sumó puntos y recibió ocho goles en dos partidos, así que necesitará una actuación muy distinta para dar el golpe. Todo apunta a una ligera ventaja para los dirigidos por Sébastien Desabre.

RD Congo 2-1 Uzbekistán

¿A qué hora se juega RD Congo vs Uzbekistán?

Ciudad: Atlanta, Estados Unidos

Atlanta, Estados Unidos Estadio: Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Fecha: sábado 27 de junio

sábado 27 de junio Hora: 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 1:30 ESP

19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 1:30 ESP Árbitro: Felix Zwayer (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre RD Congo y Uzbekistán

RD Congo: 0

Empates: 0

Uzbekistán: 2

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

RD Congo Uzbekistán Colombia 1-0 RD Congo 23/6/2026 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026 Portugal 1-1 RD Congo 17/6/2026 Uzbekistán 1-3 Colombia 17/6/2026 RD Congo 1-2 Chile 9/6/2026 Países Bajos 2-1 Uzbekistán 8/6/2026 Dinamarca 0-0 RD Congo 3/6/2026 Canadá 2-0 Uzbekistán 1/6/2026 RD Congo 1-0 Jamaica 31/3/2026 Uzbekistán 0-0 Venezuela 30/3/2026

¿Cómo ver RD Congo vs Uzbekistán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos UNIVERSO, FS1, Telexitos, Telemundo App, FOX One, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de RD Congo

Sebastien Desabre, RD Congo | Jam Media/GettyImages

La derrota por la mínima contra Colombia no fue un baldazo de agua fria como podría serlo cualquier partido sin victoria, especialmente se valoró el rendimiento del arquero Lionel Mpasi-Nzau, autor de ocho atajadas que evitaron una diferencia mayor. El equipo resistió durante gran parte del partido, aunque terminó cediendo con el gol de Daniel Muñoz a falta de un cuarto de hora para el cierre. Desabre mantendrá a disposición a todo su plantel para este compromiso, con la base del once que viene utilizando desde el inicio del torneo.

El DT valoró el esfuerzo de sus dirigidos y también reconoció la superioridad del rival. "Fue un partido muy difícil. Colombia nos dominó en muchos aspectos. Luchamos con fuerza en el campo. Hemos sido valientes, combativos. Ellos eran superiores a nosotros", expresó Desabre. Ahora buscará una victoria que deje a RD Congo con cuatro puntos, que podría alcanzar para seguir en carrera dependiendo del resto de los resultados.

Posible alineación de RD Congo contra Uzbekistán (3-5-2): Mpasi-Nzau; Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe; Masuaku, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Wan-Bissaka; Bakambu, Wissa.

Últimas noticias de Uzbekistán

Fabio Cannavaro, Uzbekistan | DeFodi Images/GettyImages

Uzbekistán llega golpeado por la cuarta derrota consecutiva, esta vez 5-0 contra Portugal, resultado que dejó al equipo sin puntos tras dos jornadas mundialistas. La diferencia de goles va a jugar un papel importante, así que sumar tres unidades aparece como la única alternativa para sostener opciones matemáticas.

Fabio Cannavaro evitó cuestionar la actitud de sus jugadores pese al duro marcador. "Cuando vi Colombia y Portugal sabía que iba a ser muy difícil. Los vi asustados, los vi en dificultades y no cedieron ni un segundo", afirmó el DT. También dedicó elogios a Cristiano Ronaldo. "Si le concedes un centímetro en el área, estás muerto. Sigue siendo uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol", concluyó.

Posible alineación de Uzbekistán contra RD Congo (3-4-2-1): Yusupov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Karimov; Khamdamov, Fayzullaev; Shomurodov.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026