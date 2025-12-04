Real Betis vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El FC Barcelona tuvo una gran victoria frente al Atlético de Madrid por 3-1 en el Spotify Camp Nou, y en la búsqueda de seguir en lo más alto de LaLiga tendrá una visita muy complicada al campo del Betis este sábado.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Betis vs FC Barcelona?

Ciudad: Sevilla, España

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)

Estadio: La Cartuja

¿Cómo se podrá ver el Real Betis vs FC Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Betis

Rival Resultado Competición Torrent 1-4 V Copa del Rey Sevilla 2-0 V LaLiga Utrecht 2-1 V UEFA Europa League Girona 1-1 E LaLiga Valencia 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Atlético de Madrid 3-1 V LaLiga Alavés 3-1 V LaLiga Chelsea 3-0 D UEFA Champions League Athletic Club 4-0 V LaLiga Celta de Vigo 4-2 V LaLiga

Últimas noticias del Real Betis

El equipo del Ingeniero Pellegrini viene con la moral por las nubes tras ganar el derbi de la ciudad en el Ramón Sánchez Pizjuán el pasado fin de semana y buscará seguir por el camino del triunfo el próximo sábado ante el Barcelona. Están quintos en LaLiga y en zona de clasificación a octavos de la UEFA Europa Laegue.

Últimas noticias del FC Barcelona

Llegarán al partido como líderes de LaLiga independiemente de lo que pase con el Real Madrid el miércoles y eso les sienta bien, aunque tendrán la responsabilidad de ganar antes de que el Merengue juegue su partido del fin de semana para no darles una motivación extra.

Para este encuentro, Flick no contaría con Dani Olmo y Pedri, ambos lesionados ante el Atlético de Madrid.

Posibles alineaciones

Real Betis

Portero: Álvaro Vallés

Defensas: Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal

Mediocampista: Nelson Deossa, Marc Roca

Volantes ofensivos: Ez Abde, Pablo Fornals, Pablo García

Delantero: Cucho Hernández

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Kounde

Mediocampistas: Marc Casadó, Eric Garcia

Volantes ofensivos: Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal

Delantero: Robert Lewandowski.

Pronóstico SI

El FC Barcelona se impondrá gracias a la calidad de sus futbolistas, pero está claro que el Betis no se la pondrá nada fácil en su visita a La Cartuja.

Real Betis 1-3 FC Barcelona

