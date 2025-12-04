Real Betis vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El FC Barcelona tuvo una gran victoria frente al Atlético de Madrid por 3-1 en el Spotify Camp Nou, y en la búsqueda de seguir en lo más alto de LaLiga tendrá una visita muy complicada al campo del Betis este sábado.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Betis vs FC Barcelona?
Ciudad: Sevilla, España
Fecha: sábado 6 de diciembre
Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
Estadio: La Cartuja
¿Cómo se podrá ver el Real Betis vs FC Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+ LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del Real Betis
Rival
Resultado
Competición
Torrent
1-4 V
Copa del Rey
Sevilla
2-0 V
LaLiga
Utrecht
2-1 V
UEFA Europa League
Girona
1-1 E
LaLiga
Valencia
1-1 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Atlético de Madrid
3-1 V
LaLiga
Alavés
3-1 V
LaLiga
Chelsea
3-0 D
UEFA Champions League
Athletic Club
4-0 V
LaLiga
Celta de Vigo
4-2 V
LaLiga
Últimas noticias del Real Betis
El equipo del Ingeniero Pellegrini viene con la moral por las nubes tras ganar el derbi de la ciudad en el Ramón Sánchez Pizjuán el pasado fin de semana y buscará seguir por el camino del triunfo el próximo sábado ante el Barcelona. Están quintos en LaLiga y en zona de clasificación a octavos de la UEFA Europa Laegue.
Últimas noticias del FC Barcelona
Llegarán al partido como líderes de LaLiga independiemente de lo que pase con el Real Madrid el miércoles y eso les sienta bien, aunque tendrán la responsabilidad de ganar antes de que el Merengue juegue su partido del fin de semana para no darles una motivación extra.
Para este encuentro, Flick no contaría con Dani Olmo y Pedri, ambos lesionados ante el Atlético de Madrid.
Posibles alineaciones
Real Betis
Portero: Álvaro Vallés
Defensas: Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal
Mediocampista: Nelson Deossa, Marc Roca
Volantes ofensivos: Ez Abde, Pablo Fornals, Pablo García
Delantero: Cucho Hernández
FC Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Kounde
Mediocampistas: Marc Casadó, Eric Garcia
Volantes ofensivos: Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal
Delantero: Robert Lewandowski.
Pronóstico SI
El FC Barcelona se impondrá gracias a la calidad de sus futbolistas, pero está claro que el Betis no se la pondrá nada fácil en su visita a La Cartuja.
Real Betis 1-3 FC Barcelona
