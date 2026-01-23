Real Madrid Femenil vs FC Barcelona Femenil: previa, predicciones y alineaciones

La Supercopa de España Femenina tendrá lugar este sábado en Castellón de la Plana para definir al primer gran campeón del 2026 en la rama de mujeres del fútbol en España.

El Real Madrid y el FC Barcelona lograron alcanzar la final tras vencer respectivamente al Atlético de Madrid y al Athletic Club en las semifinales. Ambos equipos prometen protagonizar un encuentro que seguramente sea vibrante como los últimos clásicos, a pesar de la desigualdad que existe entre ambos.

El partido entre Madrid y Barcelona en el fútbol femenino tiene pocos años pues la sección del conjunto blanco se fundó en el año 2020 y fue por primera inscrita en la temporada 2020/21. Para ese entonces, el Barcelona femenino ya había levatado 10 títulos nacionales (4 Ligas y 6 Copas de la Reina).

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs FC Barcelona Femenil?

Ciudad : Castellón de la Plana, España

: Castellón de la Plana, España Estadio : SkyFi Castalia

: SkyFi Castalia Fecha : sábado 24 de enero

: sábado 24 de enero Hora : 13:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 19:00 ESP

: 13:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 19:00 ESP Arbitro: Eugenia Gil Soriano

CD Castellon v UD Las Palmas - LaLiga Hypermotion | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid Femenil y el Barcelona Femenil (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 1

: 1 Empate : 0

: 0 FC Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 15/11/25 - FC Barcelona 4-0 Real Madrid - LaLiga F

Últimos 5 partidos

Real Madrid FC Barcelona Real Madrid 3-1 Atlético de Madrid

20/01/26 FC Barcelona 3-1 Athletic Club

21/01/26 Levante 1-2 Real Madrid

17/01/26 Alhama CF 0-2 FC Barcelona

18/01/26 Real Madrid 0-1 Athletic Club

13/01/26 FC Barcelona 5-0 Atlético de Madrid

14/01/26 Real Madrid 2-0 Sevilla

10/01/26 FC Barcelona 12-1 Madrid C.F.

10/01/26 Espanyol 0-4 Real Madrid

20/12/25 Alavés 1-6 FC Barcelona

21/12/25

¿Cómo ver el Real Madrid vs FC Barcelona femenil por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streming online Estados Unidos No disponible México No disponible España TDP, RTVE Play, TV3, Prime Video España, Fubo TV España

Últimas noticias del Real Madrid

El Real Madrid tiene mucho por ganar y poco por perder, ya que la tradición del clásico femenino es que el FC Barcelona se imponga. Con ansias de dar la gran sorpresa, las capitalinas jugarán en Castellón de la Plana con toda la ilusión de hacer historia conquistando su primer título.

Real Madrid v Atletico de Madrid - Super Copa de España | Jesus Troyano/GettyImages

Las blancas lograron alcanzar la final del torneo tras derrotar 3-1 al Atlético de Madrid en el derbi el pasado martes. Athenea del Castillo, Caroline Weir y Linda Caicedo fueron las goleadores del Madrid, que ya gana 3-0 en el minuto 18. Luany hizo el gol del Atleti en el minuto 71, pero la victoria blanca no estuvo en peligro en ningún momento.

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Angeldal, Weir, Däbritz; Linda Caicedo, Athenea del Castillo y Alba Redondo.



Últimas noticias del FC Barcelona

Las catalanas son las grandes candidatas a hacerse de la Supercopa de España, y aunque tengan una brillante plantilla con jugadoras de selección irán con lo mejor a este encuentro para no confiarse y sufrir un traspié.

El Barcelona es el vigente campeón del torneo, de hecho ha ganado las últimas cuatro ediciones de forma consecutiva, y el es equipo que ha levantado más veces este torneo con un total de cinco.

FC Barcelona v Athletic Club - Super Copa de España | Quality Sport Images/GettyImages

Por su parte, las azulgrana se impusieron al Athletic Club en semifinales aunque tuvieron que remontar. Nerea Nevado adelantó a las rojiblancas en el minuto 24 desde el punto de penalti. Ona Batlle, Irene Paredes y Ewa Pajor le dieron la vuelta al marcador. En el minuto 50 Kika Nazareth, que se perderá la final.

Posible alineación del FC Barcelona (4-3-3): Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Vicky López; Caroline Graham Hansen, Clàudia Pina y Ewa Pajor.

Pronóstico SI Fútbol

El FC Barcelona se impondrá tal como marcan los antecedentes y gritará campeón en la Supercopa de España por sexta vez en su historia. Sin embargo, al tratarse de una final el partido estará más igualado que en ocaciones anteriores y no veremos una gran goleada de las azulgrana.

Real Madrid 1-3 FC Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES