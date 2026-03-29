Real Madrid femenino vs Barcelona femenino: previa, predicciones y alineaciones

Siempre hay lugar para segundas oportunidades y al Real Madrid le llegan apenas cuatro días después. Luego de la caída por 6-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el equipo blanco vuelve a medirse con el Barcelona en la Liga F con la oportunidad de cambiar la historia y quedarse con tres puntos que pueden mover la tabla. Las culés lideran con diez de ventaja y un triunfo madridista reduciría esa diferencia a siete.

El partido contará con Olatz Rivera como árbitra, quien ya tiene antecedentes en este clásico. Será su sexto cruce entre ambos equipos y el primero desde el duelo de la temporada pasada en Montjuïc, donde anuló un gol a Jana Fernández en una acción que, es poco decir, generó mucha discusión.

Pere Romeu mantiene la exigencia alta y apunta a dar otro paso hacia el título doméstico. Del otro lado, Pau Quesada necesita un buen rendimiento tras un resultado que dejó secuelas en lo futbolístico y en lo anímico.

Pronóstico SI Fútbol

El optimismo de un triunfo del Merengue queda lejos si se miran los resultados de los últimos clásicos porque al Barcelona le gusta hacer goles y muchos. Y, si bien Linda Caicedo, Athenea del Castillo y Caroline Weir pueden generar peligro, frenar el ritmo y la eficacia del ataque culé aparece como un desafío enorme para un equipo que todavía siente el impacto del último enfrentamiento.

Real Madrid 1-4 Barcelona

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona Femenino?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Alfredo Di Stéfano

: Alfredo Di Stéfano Fecha : domingo 29 de marzo

: domingo 29 de marzo Hora : 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 21:00 ESP

: 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 21:00 ESP Arbitro: Olatz Rivera

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid Femenino y el Barcelona Femenino (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 1

: 1 Empate : 0

: 0 FC Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 25/3/2026 - Real Madrid 2-6 Barcelona - Champions League, cuartos de final (ida)

Últimos 5 partidos

Real Madrid Barcelona Real Madrid 2-6 Barcelona 25/3/2026 Real Madrid 2-6 Barcelona 25/3/2026 Eibar 0-1 Real Madrid 22/3/2026 Barcelona 7-1 Athletic Club 21/2/2026 Real Sociedad 0-3 Real Madrid 14/3/2026 Barcelona 4-1 FC Badalona 18/3/2026 Real Madrid 2-0 Tenerife 22/2/2026 Deportivo La Coruña 0-2 Barcelona15/3/2026 Real Madrid 2-0 Paris FC 18/2/2026 FC Badalona 0-0 Barcelona 12/3/2026

¿Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona femenino por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Sara Dabritz, Real Madrid CF | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El Real Madrid llega al partido con una racha positiva en la Liga F que incluye siete victorias consecutivas, siendo la última ante el Eibar por 1-0 como visitante. Ahora están comodamente ubicadas en el segundo puesto, aunque la distancia con la cima sigue siendo amplia.

En la ida de la Champions, el equipo mostró dificultades para sostener el ritmo del rival y sufrió en defensa, aunque encontró en Caicedo su principal argumento ofensivo. La colombiana marcó dos goles y fue la futbolista que logró romper la estructura rival con su velocidad y desequilibrio. Del Castillo también aportó profundidad en las transiciones y aparece como una de las piezas a sostener.

Pensando en este compromiso, el cuerpo técnico evalúa variantes, sobre todo en ataque y en la mitad de la cancha. Sandie Toletti sumó minutos desde el banco y podría ganar lugar para reforzar la circulación y darle mayor control al equipo. En defensa, el margen de cambio es reducido, por lo que la prioridad pasa por ajustar el funcionamiento antes que modificar nombres.

Posible alineación del Real Madrid contra el Barcelona (4-4-3): Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Maëlle Lakrar, Yasmim; Sara Däbritz, Sandie Toletti, Filippa Angeldahl, Caroline Weir; Athenea del Castillo, Linda Caicedo

Últimas noticias del Barcelona

Claudia Pina, Ewa Pajor, FC Barcelona | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El Barcelona se impuso en su último partido de Liga F ante el Athletic Club y mantiene el liderazgo. En la Champions, firmó una actuación de lujo con el 6-2 en Madrid, con goles de Ewa Pajor, Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas.

Romeu destacó que su equipo debe sostener la intensidad y seguir ajustando detalles, especialmente en las transiciones rivales. "Si nos centramos en el juego, en generar ocasiones y en dominar, estaremos más cerca de ganar", explicó el entrenador. La idea es mantener la exigencia al máximo pese a los resultados conseguidos.

En cuanto al plantel, el equipo cuenta con pocas ausencias y dispone de variantes en todas las líneas. La posible rotación no implica una baja en el nivel competitivo, ya que jugadoras como Mapi León, Paredes y Kika Nazareth están disponibles. Además, el rendimiento de futbolistas jóvenes como Vicky López o Clara Serrajordi amplía las opciones.

Posible alineación del Barcelona contra el Real Madrid (4-3-3): Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts; Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López, Ewa Pajor, Claudia Pina