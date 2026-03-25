Real Madrid femenino vs Barcelona femenino: previa, predicciones y alineaciones

El clásico español aparece por todos lados y, por esas casualidades de la vida, también se mete en la Champions femenina, esta vez en cuartos de final. Solo una va a seguir en carrera. Ya tienen un antecedente en esta instancia en la temporada 2021/22, cuando el Barcelona se impuso al Real Madrid con un global de 8-3, serie que incluyó un partido en el Camp Nou con más de 90 mil personas presentes.

Para llegar hasta acá cada una hizo su camino. Uno bastante más cómodo que el otro, aunque el destino fue el mismo y el cruce era inevitable. El Barça avanzó como líder invicto de la fase de liga, mientras que el Merengue, por su parte, terminó séptimo y tuvo que pasar por playoffs para meterse entre los ocho mejores.

Pronóstico SI Fútbol

La balanza se inclina para el lado del Barcelona, tanto por recorrido en la competencia como por el historial y los enfrentamientos de esta temporada. El equipo catalán aparece como el principal candidato a quedarse con la ida y, si mantiene lo que viene mostrando, todo indica que puede sacar ventaja desde el arranque. Un resultado probable podría ser un 3-1 a favor del Barcelona.

Real Madrid 1-2 Barcelona

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona Femenino?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Alfredo Di Stéfano

: Alfredo Di Stéfano Fecha : miércoles 25 de marzo

: miércoles 25 de marzo Hora : 13:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

: 13:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Arbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid Femenino y el Barcelona Femenino (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 1

: 1 Empate : 0

: 0 FC Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 5/2/2026 - Real Madrid 0-4 Barcelona - Copa de la Reina, cuartos de final

Últimos 5 partidos

Real Madrid Barcelona Eibar 0-1 Real Madrid 22/3/2026 Barcelona 7-1 Athletic Club 21/2/2026 Real Sociedad 0-3 Real Madrid 14/3/2026 Barcelona 4-1 FC Badalona 18/3/2026 Real Madrid 2-0 Tenerife 22/2/2026 Deportivo La Coruña 0-2 Barcelona 15/3/2026 Real Madrid 2-0 Paris FC 18/2/2026 FC Badalona 0-0 Barcelona 12/3/2026 Alhama 0-3 Real Madrid 15/2/2026 Granada 0-2 Barcelona 21/2/2026

¿Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona femenino por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes México TVC España Disney+, Teledeporte, TV3, RTVE Play

Últimas noticias del Real Madrid

Caroline Weir, Real Madrid C.F. - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg | Angel Martinez/GettyImages

El equipo blanco llega con una racha positiva en la Liga F, donde encadena ya siete victorias consecutivas y se ubica en el segundo puesto a 10 puntos de las líderes. En Europa, en cambio, su camino tuvo un paso extra y tuvo que superar al Paris FC con un global de 5-2 para meterse en estos cuartos de final.

En la previa, el entrenador Pau Quesada dejó en claro la idea del equipo para la ida. Apuntó a presionar alto y sostener la solidez defensiva que vienen mostrando. También hizo foco en la falta de eficacia en los cruces anteriores y en la necesidad de ser más contundentes en las áreas. Sobre el presente, remarcó que el equipo llega preparado y con la ambición de meterse entre los cuatro mejores.

Caroline Weir aparece como la jugadora más determinante en ataque en esta Champions, con cinco goles. En cuanto al equipo, no tendrá a Signe Bruun, que quedó fuera por un golpe en la cabeza. Desde el plantel, María Méndez también marcó la importancia de sostener la dinámica y dar un paso adelante en una serie de 180 minutos.

Posible alineación del Real Madrid contra el Barcelona (4-3-3): Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Maëlle Lakrar, Yasmim; Sara Däbritz, Filippa Angeldahl, Caroline Weir; Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Naomie Feller

Últimas noticias del Barcelona

Alexia Putellas, FC Barcelona - Copa de la Reina | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona es favorito siempre, no importa cuándo se lea esto. Es uno de los equipos más fuertes del mundo. Llegó como líder invicto de la fase de liga de la Champions y además acumula una racha de 24 partidos sin perder. En la temporada, ganó 32 de los 35 encuentros que disputó en todas las competiciones y en la Liga F le lleva diez puntos de ventaja al Real Madrid.

La diferencia entre ambas en los últimos cruces también deja en evidencia el momento del equipo catalán. Esta temporada se enfrentaron tres veces y el Barça ganó en todas, con diez goles a favor y ninguno en contra. Además, llega luego de haber goleado 7-1 al Athletic Club en su último partido de liga.

Para este cruce, el equipo no contará con Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri ni Mapi León por lesión. Aun así, sostiene una base sólida y tiene a Ewa Pajor como principal carta de gol en la Champions, donde suma cuatro tantos.

Posible alineación del Barcelona contra el Real Madrid (4-3-3): Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina

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