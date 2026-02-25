Real Madrid vs Benfica: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid no logró meterse directamente entre los clasificados a octavos de final de la Champions League y se vio obligado a disputar los playoffs de la temporada 2025/26. El destino lo cruzó con el Benfica, rival incómodo, con peso europeo y, como si no fuera poco, el que lo dejó fuera de la clasificación directa, en una serie que tuvo un primer capítulo muy intenso.

La ida dejó una ventaja mínima para el conjunto español gracias al gol de Vinícius Jr., pero también estuvo atravesada por la denuncia de un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni al delantero brasileño, hecho que derivó en una suspensión provisional y en una investigación de la UEFA.

A continuación, todo lo que tienes que saber sobre la revancha en el Santiago Bernabéu. Las posibles alineaciones, bajas confirmadas, últimas noticias y pronóstico de un cruce que definirá el futuro europeo de ambos.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Benfica?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Slavko Vincic (SLO)

: Slavko Vincic (SLO) VAR: Daniele Chiffi (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Benfica (últimos cinco partidos)

Benfica : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 2

Último partido entre ambos: 17/2/2026 - Benfica 0-1 Real Madrid - Playoffs Champions League (ida)

Últimos 5 partidos

Real Madrid Benfica Osasuna 2-1 Real Madrid 21/2/2026 Benfica 3-0 AVS 21/2/2026 Benfica 0-1 Real Madrid 17/2/2026 Benfica 0-1 Real Madrid 17/2/2026 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 14/2/2026 Santa Clara 1-2 Benfica 13/2/2026 Valencia 0-2 Real Madrid 8/2/2026 Benfica 2-1 Alverca 8/2/2026 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano 1/2/2026 Tondela 0-0 Benfica 1/2/2026

¿Cómo ver el Real Madrid vs Benfica por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com México TNT Sports y Max México España Movistar y Movistar+

Últimas noticias del Real Madrid

El equipo blanco llega a este compromiso tras una dura derrota 2-1 ante el Osasuna en Pamplona por LaLiga. Este partido dejó secuelas tanto en lo futbolístico (no logró superar al Barcelona en la tabla y sigue segundo) como en lo físico, con la lesión de Dani Ceballos. La caída volvió a exponer ciertas irregularidades en el juego y obligó a mirar rápidamente hacia la revancha europea.

En la ida frente al Benfica, el trámite fue cerrado y áspero. El único gol llegó al inicio del segundo tiempo, a los 50 minutos, con una definición de Vinícius Jr., hoy la principal referencia ofensiva. Si bien fue exigente, el equipo logró sostener la ventaja mínima que ahora deberá defender en casa.

El hecho de haber tenido que disputar estos playoffs, sin clasificar de manera directa, representa un escenario poco habitual para el club. Aun así, parte con ventaja y con la posibilidad de resolver la serie en el Bernabéu.

El conjunto de Álvaro Arbeloa no podrá contar con Jude Bellingham, Éder Militao, Dani Ceballos ni Rodrygo. Además, Mbappé es duda por esas molestias en la rodilla que le impidieron completar el entrenamiento del martes, por lo que Gonzalo y Vinícius volverían a formar pareja en ataque, mientras persiste la incógnita sobre el estado físico de Federico Valverde.

Federico Valverde, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid contra Benfica (4-3-1-2): Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Alexander-Arnold; Tchouaméni, Camavinga, Valverde; Güler; Vinícius, Gonzalo.

Últimas noticias del Benfica

El conjunto portugués llega con la obligación de revertir la serie tras la derrota 1-0 en la ida. Está acostumbrado a este tipo de instancias europeas y buscará aprovechar cualquier desajuste para dar el golpe en Madrid, aunque necesitará asumir más riesgos que en otros partidos recientes. En el plano local viene de imponerse 3-0 ante el AVS y actualmente marcha tercero en la Primeira Liga.

La previa quedó atravesada por la suspensión provisional de Gianluca Prestianni por parte de la UEFA, en el marco de la investigación por el presunto insulto racista denunciado por Vinícius Jr. El futbolista fue sancionado por un encuentro bajo el Artículo 14 y no podrá disputar la revancha, decisión que el club lamentó públicamente y que apelará, aunque reconoce que es poco probable que se revierta a tiempo.

Además, José Mourinho no estará en el banco tras haber sido expulsado en la ida por protestar. El entrenador fue crítico con Vinícius por su celebración y decidió no presentarse a la conferencia previa, delegando la comparecencia en su asistente. En lo futbolístico, el Benfica viene mostrando una tendencia a partidos de marcador ajustado y deberá salir de ese libreto si quiere avanzar.

José Mourinho, Benfica | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Posible alineación del Benfica contra Real Madrid (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Otamendi, Araújo, Dedic; Barreiro, Aursnes; Schjelderup, Rafa Silva, Lukébakio; Pavlidis.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un partido cerrado, muy disputado en la mitad de la cancha y con poco margen para el error. Ambos tienen mucho en juego. De un lado, la necesidad de revertir la serie en medio de sanciones y polémicas; del otro, la obligación de sostener la ventaja y responder a la exigencia que impone su historia.

El hecho de jugar en casa inclina levemente la balanza, pero no garantiza nada en una eliminatoria tan ajustada. La intensidad y la presión pueden emparejar el trámite, y todo apunta a que los dos encontrarán el gol en algún momento.

Real Madrid 1-1 Benfica

