Real Madrid vs Celta de Vigo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid le ganó 0-3 al Athletic Club en San Mamés y parece haber recuperado la forma tras algunas turbulencias que le representaron perder la cima de LaLiga. Ahora, recibirán al Celta de Vigo en el Bernabéu con el objetivo de sumar los tres puntos y no perder la estela del Barcelona.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Celta de Vigo?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 7 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Bernabéu

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Celta de Vigo en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Athletic Club 3-0 V LaLiga Girona 1-1 E LaLiga Olympiacos 4-3 V UEFA Champions League Elche 2-2 E LaLiga Rayo Vallecano 0-0 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Celta de Vigo

Rival Resultado Competición SantAndreu 6 (1-1) 7 V Copa del Rey Espanyol 1-0 D LaLiga Ludogorets 3-2 D UEFA Europa League Alavés 1-0 V LaLiga FC Barcelona 4-2 D LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

El Merengue viene en alza con un Kylian Mbappé en llamas y buscará un nuevo triunfo para seguir peleando en lo más alto de la tabla de LaLiga. Para este encuentro no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, que sufrió una nueva lesión y estará unos cuantos cotejos de baja.

Últimas noticias del Celta de Vigo

Sumergidos en la irregularidad, se ubican décimo segundos en la tabla de LaLiga con un registro de tres victorias, siete empates y cuatro derrotas. En la última jornada perdieron por la mínima en condición de local ante el Espanyol.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappe y Gonzalo García.

Celta de Vigo

Portero: Ionut Radu

Defensas: Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez

Mediocampistas: Sergio Carreira, Miguel Román, Fran Beltrán, Javi Rueda

Delanteros: Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Iago Aspas.

Pronóstico SI

El Real Madrid hará valer la localía y se impondrá contra un rival que no logra establecerse como un contendiente a cosas importantes en la temporada.

Real Madrid 3-0 Celta de Vigo

