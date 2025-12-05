Sports Illustrated Fútbol

Real Madrid vs Celta de Vigo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Merengue viene de conseguir una gran victoria en Bilbao y buscará seguir metiéndole presión al FC Barcelona.
Bruno Pernigotti|
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Real Madrid le ganó 0-3 al Athletic Club en San Mamés y parece haber recuperado la forma tras algunas turbulencias que le representaron perder la cima de LaLiga. Ahora, recibirán al Celta de Vigo en el Bernabéu con el objetivo de sumar los tres puntos y no perder la estela del Barcelona.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Celta de Vigo?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 7 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Bernabéu

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports
Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Celta de Vigo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN App

México

Sky Sports México

Sky+

España

Movistar+ LaLiga

Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Athletic Club

3-0 V

LaLiga

Girona

1-1 E

LaLiga

Olympiacos

4-3 V

UEFA Champions League

Elche

2-2 E

LaLiga

Rayo Vallecano

0-0 E

LaLiga

Últimos cinco partidos del Celta de Vigo

Rival

Resultado

Competición

SantAndreu

6 (1-1) 7 V

Copa del Rey

Espanyol

1-0 D

LaLiga

Ludogorets

3-2 D

UEFA Europa League

Alavés

1-0 V

LaLiga

FC Barcelona

4-2 D

LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Merengue viene en alza con un Kylian Mbappé en llamas y buscará un nuevo triunfo para seguir peleando en lo más alto de la tabla de LaLiga. Para este encuentro no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, que sufrió una nueva lesión y estará unos cuantos cotejos de baja.

Últimas noticias del Celta de Vigo

Iago Aspas
Deportivo Alaves v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Sumergidos en la irregularidad, se ubican décimo segundos en la tabla de LaLiga con un registro de tres victorias, siete empates y cuatro derrotas. En la última jornada perdieron por la mínima en condición de local ante el Espanyol.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappe y Gonzalo García.

Celta de Vigo

Portero: Ionut Radu

Defensas: Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez

Mediocampistas: Sergio Carreira, Miguel Román, Fran Beltrán, Javi Rueda

Delanteros: Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Iago Aspas.

Pronóstico SI

El Real Madrid hará valer la localía y se impondrá contra un rival que no logra establecerse como un contendiente a cosas importantes en la temporada.

Real Madrid 3-0 Celta de Vigo

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol