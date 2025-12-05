Real Madrid vs Celta de Vigo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid le ganó 0-3 al Athletic Club en San Mamés y parece haber recuperado la forma tras algunas turbulencias que le representaron perder la cima de LaLiga. Ahora, recibirán al Celta de Vigo en el Bernabéu con el objetivo de sumar los tres puntos y no perder la estela del Barcelona.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Celta de Vigo?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: domingo 7 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Celta de Vigo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+ LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Athletic Club
3-0 V
LaLiga
Girona
1-1 E
LaLiga
Olympiacos
4-3 V
UEFA Champions League
Elche
2-2 E
LaLiga
Rayo Vallecano
0-0 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del Celta de Vigo
Rival
Resultado
Competición
SantAndreu
6 (1-1) 7 V
Copa del Rey
Espanyol
1-0 D
LaLiga
Ludogorets
3-2 D
UEFA Europa League
Alavés
1-0 V
LaLiga
FC Barcelona
4-2 D
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
El Merengue viene en alza con un Kylian Mbappé en llamas y buscará un nuevo triunfo para seguir peleando en lo más alto de la tabla de LaLiga. Para este encuentro no podrá contar con Trent Alexander-Arnold, que sufrió una nueva lesión y estará unos cuantos cotejos de baja.
Últimas noticias del Celta de Vigo
Sumergidos en la irregularidad, se ubican décimo segundos en la tabla de LaLiga con un registro de tres victorias, siete empates y cuatro derrotas. En la última jornada perdieron por la mínima en condición de local ante el Espanyol.
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga
Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappe y Gonzalo García.
Celta de Vigo
Portero: Ionut Radu
Defensas: Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez
Mediocampistas: Sergio Carreira, Miguel Román, Fran Beltrán, Javi Rueda
Delanteros: Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Iago Aspas.
Pronóstico SI
El Real Madrid hará valer la localía y se impondrá contra un rival que no logra establecerse como un contendiente a cosas importantes en la temporada.
Real Madrid 3-0 Celta de Vigo
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo