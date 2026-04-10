Real Madrid vs Girona: previa, predicciones y alineaciones

Con la necesidad de reaccionar inmediatamente luego de dos derrotas que amenazan los últimos dos objetivos de la temporada, el Real Madrid recibirá al Girona este viernes 10 de abril en un encuentro pendiente de la jornada 31 de La Liga.

Para el equipo que dirige Álvaro Arbeloa no hay más margen de error. Los siete puntos que lo separan del Barcelona parecen ser un abismo en el tramo final de la temporada. Para llegar con posibilidades a las últimas fechas, deberá ganar todo lo que queda.

El duelo ante Girona también le servirá para elevar la confianza de cara a la revancha ante Bayern Múnich a disputarse el próximo miércoles en el Allianz Arena. Cabe recordar que los merengues cayeron en casa por 2 a 1 y necesitar dar vuelta la eliminatoria.

Girona, por su parte, llega en forma luego de vencer a Villarreal y alejarse un poco más de la zona de descenso. Los catalanes se ubican en la 12° posición, a ocho unidades del Elche, el mejor de los equipos que estaría perdiendo la categoría.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran encuentro.

🧠 ¡Con la mente puesta en el Girona! pic.twitter.com/VYjqaVMBwA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo madridista

El partido pinta para un escenario en el que el Real Madrid asuma el protagonismo desde el arranque. Necesita ganar y dar un golpe de efecto, por lo que es esperable un equipo volcado en campo rival, generando volumen de llegadas y buscando lastimar por las bandas. Viene de dos duros golpes, aunque en el Bernabéu suele encontrar respuestas incluso en malos momentos.

Girona no es un equipo que se meta atrás. Se anima, suele convertir incluso fuera de casa y puede aprovechar los espacios que deje el Madrid cuando se lance al ataque. Esto puede generar un partido abierto, con idas y vueltas, donde los dos tengan oportunidades. Sin embargo, por jerarquía individual y necesidad, el local tiene más herramientas para inclinar la balanza.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Girona

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Girona?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : viernes 10 de abril

: viernes 10 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Girona (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 4

: 4 Empate : 1

: 1 Girona: 0

Último partido entre ambos: 30/11/2025 - Girona 1-1 Real Madrid - LaLiga Jornada 14

FBL-ESP-LIGA-GIRONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Girona Real Madrid 1-2 Bayern Múnich 07/04/26 Girona 1-0 Villarreal 06/04/26 Mallorca 2-1 Real Madrid 04/04/26 Osasuna 1-0 Girona 21/03/26 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/03/26 Girona 3-0 Athletic 14/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26 Levante 1-1 Girona 07/03/26 Real Madrid 4-1 Elche 14/03/26 Girona 1-2 Celta 01/03/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Girona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

"El partido del miércoles empieza ante el Girona”, aseguró Arbeloa en rueda de prensa, dejando claro que el de este viernes no es un compromiso más para el Madrid. El técnico entiende que este duelo es clave para recuperar sensaciones de cara a Múnich y por eso también confirmó que Militao y Bellingham serán titulares.

En cuanto al plantel, no podrá contar con Rodrygo ni Thibaut Courtois, ambos por lesión, mientras que Franco Mastantuono está suspendido. Ferland Mendy será evaluado hasta último momento. Se esperan algunos retoques en el once, con nombres como Dani Carvajal, Fran García y Eduardo Camavinga con chances de meterse desde el arranque. Además, Aurélien Tchouaméni apunta a ser titular ya que no podrá estar en la revancha ante el Bayern.

Alvaro Arbeloa Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-4-2): Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé, Brahim Díaz.

Últimas noticias del Girona

La visita llega con varias bajas sensibles, especialmente en defensa. No estarán disponibles Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Marc-André ter Stegen ni Ricard Artero, todos fuera por lesión. A esto se suman las dudas de Vladyslav Vanat y Daley Blind, tocados tras el encuentro ante Villarreal. El ucraniano es quien tiene más chances de perderse el encuentro.

En caso de que Vanat no llegue, Abel Ruiz aparece como la alternativa más lógica para ocupar su lugar en ataque. En el mediocampo, Iván Martín mantendría su sitio, mientras que Thomas Lemar seguiría como opción desde el banco.

Girona FC v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Posible alineación del Girona (4-5-1): Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; Abel Ruiz.

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