Real Madrid vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones

La Champions League 2026/27 arranca con un plato fuerte. Este martes 8 de septiembre, el Real Madrid recibe al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la fase de liga. Dos candidatos al título, con 15 y 3 Copas de Europa respectivamente en sus vitrinas, se cruzan en un duelo que promete alto voltaje desde el arranque.

El Real Madrid llega golpeado tras sufrir su primera derrota del ciclo Mourinho. Fue 1-0 ante el Real Betis en La Cartuja por la cuarta fecha de LaLiga. Tras el tanto de Parrott, Kylian Mbappé tuvo la chance de rescatar un empate con un penal en el minuto 93, pero el arquero Álvaro Vallés le adivinó las intenciones y le tapó el remate, sellando así la victoria verdiblanca. Los blancos venían de sumar puntaje perfecto y ahora buscan la recuperación en Champions.

El Inter de Milán, en cambio, llega con la moral por las nubes. El campeón de Italia protagonizó una remontada de infarto ante el Nápoli: perdía 0-2 en San Siro, pero un doblete de Lautaro Martínez y un tanto de Marcus Thuram le dieron un 3-2 agónico que le permite mantener el paso perfecto en la Serie A.

A continuación, toda la información de este partidazo de Champions League.

Pronóstico SI Fútbol

El Madrid llega dolido tras su primera caída del curso y con una lista de bajas que sigue creciendo, mientras que el Inter arriba en un gran momento anímico tras su épica remontada ante el Nápoli. Aun así, la localía y el poderío ofensivo de Mbappé, Vinícius y Bellingham son argumentos suficientes para que los blancos busquen la revancha inmediata en su propia casa. Del lado italiano, la solidez defensiva y la jerarquía de Lautaro Martínez pueden hacerle mucho daño a una zaga madridista todavía en proceso de formación.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Inter de Milán

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Inter de Milán?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: martes 8 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Inter de Milán (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid: 4

4 Empates: 1

1 Inter de Milán: 0

Último partido entre ambos: 15/04/18 - Real Madrid 2-0 Inter de Milán - Champions League 21/22, Fase de Grupos

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILAN | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Inter de Milán Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Inter de Milán 3-2 Nápoli 05/09/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Inter de Milán 4-1 Monza 22/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Inter de Milán 1-0 Betis 15/08/26 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/08/26 Juventus 1-2 Inter de Milán 08/08/26 Schalke 04 0-3 Real Madrid 16/08/26 AC Milán 1-1 Inter de Milán 05/08/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

La lista de bajas de Mourinho sigue en aumento. A Aurélien Tchouaméni, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy y Endrick, se suma la duda de Marc Cucurella, quien tuvo que ser sustituido ante el Betis por un cuadro de calambres. Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga arrastran sanción y tampoco estarán disponibles para este partido. Con este panorama, el técnico portugués deberá apelar a algunas modificaciones en el equipo ante un rival de jerarquía.

Head Coach Jose Mourinho (Real Madrid) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Díaz; Diomandé, Vinícius Júnior; Mbappé.

Últimas noticias del Inter de Milán

El inter llega al Bernabéu respaldado por un arranque perfecto en la Serie A y una plantilla reforzada en el último mercado pases. Djed Spence, Curtis Jones y John Stones, este último pieza clave del City campeón del triplete en 2023, reforzaron al campeón del último Scudetto. El desafío pasa ahora por dejar atrás la eliminación histórica de la pasada Champions ante el Bodo/Glimt y nada mejor que comenzar con un buen resultado en casa del máximo campeón de este certamen.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27 | MB Media/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Martínez; Pavard, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martínez, Thuram.