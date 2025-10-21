Real Madrid vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Regresan las noches mágicas y con ellas, la UEFA Champions League nos regala un juego de gala en la Jornada 3. El Real Madrid, que llega con un paso perfecto en la competición, recibirá en el Santiago Bernabéu a una Juventus que atraviesa una profunda crisis de resultados y necesita sumar con urgencia.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Juventus?
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: miércoles 22 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Santiago Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
CBS Sports Network
Paramount+, DAZN
México
-
Caliente TV
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Getafe
0-1 V
LaLiga
Villarreal
3-1 V
LaLiga
Kairat
0-5 V
UEFA Champions League
Atlético de Madrid
5-2 D
LaLiga
Levante
4-1 V
LaLiga
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Como
2-0 D
Serie A
Milan
0-0 E
Serie A
Villarreal
2-2 E
UEFA Champions League
Atalanta
1-1 E
Serie A
Hellas Verona
1-1 E
Serie A
Últimas noticias del Real Madrid
El equipo dirigido por Xabi Alonso llega en un momento inmejorable. Son segundos en la tabla general de la Champions con 6 puntos, manteniendo un paso perfecto de dos victorias.
Su último duelo europeo fue una goleada de 5-0 al Kairat. Además, vienen de ganar 0-1 en su visita al Getafe por LaLiga, por lo que buscarán alargar su racha de victorias ante su gente.
Últimas noticias de la Juventus
La Vecchia Signora vive la cara opuesta de la moneda. El equipo de Igor Tudor no ha ganado en la Champions League, sumando solo dos puntos producto de dos empates, el último un 2-2 ante el Villarreal.
Para agravar la situación, llegan a Madrid tras una sorpresiva y dolorosa derrota por 2-0 ante el Como en la Serie A, lo que los deja en una situación crítica.
Posibles alineaciones
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Álvaro Carreras
- Centrocampistas: Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga
- Mediapuntas: Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius
- Delantero: Kylian Mbappé.
Juventus
- Portero: Michele Di Gregorio
- Defensas: Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Lloyd Kelly
- Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Kephren Thuram
- Delanteros: Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yıldız.
Pronóstico SI
El Real Madrid es claro favorito. La inercia ganadora del equipo 'merengue' y su poder ofensivo en el Bernabéu contrastan con la crisis de resultados de una Juventus que no encuentra el rumbo. Se espera un dominio local y una victoria contundente.
Real Madrid 3-0 Juventus
