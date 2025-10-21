Sports Illustrated Fútbol

Real Madrid vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto 'merengue' busca mantener el paso perfecto en Europa ante una 'Vecchia Signora' en crisis y urgida de un triunfo
Carlos García|
FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

Regresan las noches mágicas y con ellas, la UEFA Champions League nos regala un juego de gala en la Jornada 3. El Real Madrid, que llega con un paso perfecto en la competición, recibirá en el Santiago Bernabéu a una Juventus que atraviesa una profunda crisis de resultados y necesita sumar con urgencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Juventus?

  • Ciudad: Madrid, España
  • Fecha: miércoles 22 de octubre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Santiago Bernabéu
Kenan Yildiz
Como 1907 v Juventus FC - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Juventus en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

CBS Sports Network

Paramount+, DAZN

México

-

Caliente TV

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Getafe

0-1 V

LaLiga

Villarreal

3-1 V

LaLiga

Kairat

0-5 V

UEFA Champions League

Atlético de Madrid

5-2 D

LaLiga

Levante

4-1 V

LaLiga

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Como

2-0 D

Serie A

Milan

0-0 E

Serie A

Villarreal

2-2 E

UEFA Champions League

Atalanta

1-1 E

Serie A

Hellas Verona

1-1 E

Serie A

Kylian Mbappe, Arda Gueler, Alvaro Carreras, Vinicius Junior
Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Últimas noticias del Real Madrid

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega en un momento inmejorable. Son segundos en la tabla general de la Champions con 6 puntos, manteniendo un paso perfecto de dos victorias.

Su último duelo europeo fue una goleada de 5-0 al Kairat. Además, vienen de ganar 0-1 en su visita al Getafe por LaLiga, por lo que buscarán alargar su racha de victorias ante su gente.

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora vive la cara opuesta de la moneda. El equipo de Igor Tudor no ha ganado en la Champions League, sumando solo dos puntos producto de dos empates, el último un 2-2 ante el Villarreal.

Para agravar la situación, llegan a Madrid tras una sorpresiva y dolorosa derrota por 2-0 ante el Como en la Serie A, lo que los deja en una situación crítica.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS | JOSE JORDAN/GettyImages

Posibles alineaciones

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Álvaro Carreras
  • Centrocampistas: Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga
  • Mediapuntas: Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius
  • Delantero: Kylian Mbappé.

Juventus

  • Portero: Michele Di Gregorio
  • Defensas: Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Lloyd Kelly
  • Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Kephren Thuram
  • Delanteros: Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yıldız.

Pronóstico SI

El Real Madrid es claro favorito. La inercia ganadora del equipo 'merengue' y su poder ofensivo en el Bernabéu contrastan con la crisis de resultados de una Juventus que no encuentra el rumbo. Se espera un dominio local y una victoria contundente.

Real Madrid 3-0 Juventus

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

