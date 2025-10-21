Real Madrid vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Regresan las noches mágicas y con ellas, la UEFA Champions League nos regala un juego de gala en la Jornada 3. El Real Madrid, que llega con un paso perfecto en la competición, recibirá en el Santiago Bernabéu a una Juventus que atraviesa una profunda crisis de resultados y necesita sumar con urgencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Juventus?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Horario : 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Santiago Bernabéu

Como 1907 v Juventus FC - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network Paramount+, DAZN México - Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Getafe 0-1 V LaLiga Villarreal 3-1 V LaLiga Kairat 0-5 V UEFA Champions League Atlético de Madrid 5-2 D LaLiga Levante 4-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Como 2-0 D Serie A Milan 0-0 E Serie A Villarreal 2-2 E UEFA Champions League Atalanta 1-1 E Serie A Hellas Verona 1-1 E Serie A

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Últimas noticias del Real Madrid

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega en un momento inmejorable. Son segundos en la tabla general de la Champions con 6 puntos, manteniendo un paso perfecto de dos victorias.

Su último duelo europeo fue una goleada de 5-0 al Kairat. Además, vienen de ganar 0-1 en su visita al Getafe por LaLiga, por lo que buscarán alargar su racha de victorias ante su gente.

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora vive la cara opuesta de la moneda. El equipo de Igor Tudor no ha ganado en la Champions League, sumando solo dos puntos producto de dos empates, el último un 2-2 ante el Villarreal.

Para agravar la situación, llegan a Madrid tras una sorpresiva y dolorosa derrota por 2-0 ante el Como en la Serie A, lo que los deja en una situación crítica.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS | JOSE JORDAN/GettyImages

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Álvaro Carreras

: Federico Valverde, Eder Militao, David Alaba, Álvaro Carreras Centrocampistas : Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga

: Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga Mediapuntas : Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius

: Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Delantero: Kylian Mbappé.

Juventus

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Lloyd Kelly

: Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Lloyd Kelly Centrocampistas : Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Kephren Thuram

: Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Kephren Thuram Delanteros: Francisco Conceição, Jonathan David, Kenan Yıldız.

Pronóstico SI

El Real Madrid es claro favorito. La inercia ganadora del equipo 'merengue' y su poder ofensivo en el Bernabéu contrastan con la crisis de resultados de una Juventus que no encuentra el rumbo. Se espera un dominio local y una victoria contundente.

Real Madrid 3-0 Juventus

