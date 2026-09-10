Real Madrid vs Rayo Vallecano: previa, predicciones y alineaciones

Este sábado 12 de septiembre el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano por la jornada 5 de LaLiga en una nueva edición de uno de los derbis capitalinos. Los blancos llegan envalentonados tras vencer al Inter de Milán en el debut de la Champions League, pero también con la sangre en el ojo por la sorpresiva derrota sufrida ante el Betis en la fecha anterior.

El Madrid superó 2-1 al Inter en su estreno europeo, sacando el máximo provecho de los groseros errores defensivos del conjunto italiano. Kylian Mbappé y Federico Valverde aprovecharon regalos nerazzurros para poner el 2-0, aunque el equipo de Mourinho terminó sufriendo por su falta de eficacia, con Bellingham y Brahim Díaz desperdiciando chances claras para ampliar la ventaja. Carlos Augusto recortó distancias sobre el final para un cierre con más sufrimiento del esperado.

El Rayo, por su parte, llega con con confianza tras conseguir su primer triunfo del campeonato. Remontó un encuentro que comenzó perdiendo ante Racing de Santander con un gol de Andrei Rațiu y un doblete de Sergio Camello. Las expulsiones de Fran Pérez y Jorge de Frutos en el final del partido le dieron dramatismo al cierre, pero el equipo de Beñat San José acabó quedándose con los tres puntos.

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid tiene una ventaja histórica amplia en este derbi, especialmente jugando en el Bernabéu, y llega además con la necesidad de reafirmarse tras el tropiezo liguero. El Rayo, pese al envión anímico de su primer triunfo, arrastra dos bajas por sanción tras las expulsiones ante el Racing, lo que puede complicarle el planteo defensivo.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Rayo Vallecano

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid: 2

2 Empates: 3

3 Rayo Vallecano: 0

Último partido entre ambos: 01/02/26 - Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano - LaLiga 25/26, Fecha 22

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Rayo Vallecano Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Rayo Vallecano 3-2 Racing de Santander 05/09/26 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Barcelona 5-2 Rayo Vallecano 31/08/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Rayo Vallecano 1-1 Alavés 20/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Sevilla 2-1 Rayo Vallecano 15/08/26 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/08/26 Ipswich 3-0 Rayo Vallecano 08/08/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano por Televisión y Streaming online?



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Últimas noticias del Real Madrid

Mourinho sigue lidiando con una lista de bajas que no da tregua. Éder Militão, Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy continúan de baja por lesión. Andriy Lunin se perdió el encuentro ante Inter por un cuadro gripal, pero recuperaría su lugar entre los suplentes.

Por el lado del mercado de pases, David Alaba, quien no renovó su contrato con el Madrid, tiene varios clubes interesados en su pase. Manchester United y Lazio son las opciones europeas, mientras que el América de México busca dar la novedad llevándose al ex-Bayern Múnich.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Diego Souto/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

Beñat San José afronta el viaje al Bernabéu con dos bajas confirmadas por sanción: Jorge de Frutos y Fran Pérez, expulsados ante el Racing, no estarán disponibles. Augusto Batalla continúa de baja por su fractura de tibia lo que llevó al club a cerrar la cesión de última hora de Emil Audero desde el Como. A esa ausencia se suman Isi Palazón, Jozhua Vertrouwd, Luiz Felipe y Marash Kumbulla, todos también lesionados.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | Flor Tan Jun/GettyImages

Posible alineación del Rayo Vallecano (4-3-3): Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; López, Valentín, Díaz; Tsitaishvili, Camello, Álvaro.

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