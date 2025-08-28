Real Madrid vs RCD Mallorca: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 3 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid vuelve a casa para la tercera jornada de LaLiga: ganó sus dos primeros encuentros y recibirá al RCD Mallorca, que solamente sumó uno de los seis puntos en disputa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs RCD Mallorca?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 30 de agosto

Horario: 15:30 (este de Estados Unidos), 13:30 (México), 21:30 (España), 16:30 (Argentina).

Estadio: Santiago Bernabéu

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs RCD Mallorca en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por ESPN en los Estados Unidos, SkySports en México y ESPN en Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competencia Real Oviedo 3-0 V LaLiga Osasuna 1-0 V LaLiga WSG Tirol 4-0 V Amistoso París Saint-Germain 4-0 D Mundial de Clubes - Semis Borussia Dortmund 3-2 V Mundial de Clubes - Cuartos

Últimos 5 partidos del RCD Mallorca

Rival Resultado Competencia Celta de Vigo 1-1 E LaLiga FC Barcelona 3-0 D LaLiga Hamburgo 2-0 V Amistoso Poblense 2-0 V Amistoso Parma 1-1 E Amistoso

Últimas noticias del Real Madrid

Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue dejó atrás la pálida imagen que dejó en la primera jornada: debutó con victoria por la mínima ante Osasuna en el Bernabéu, pero aplastó 3-0 al Real Oviedo a domicilio para reencontrarse con su juego y capacidad goleadora.

Últimas noticias del RCD Mallorca

RCD Mallorca v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

Por su parte, los dirigidos por Jagoba Arrasate no tuvieron un arranque de campaña de ensueño: perdieron en el debut frente al FC Barcelona por 3-0 en Son Moix y rescataron un empate sobre el final contra Celta de Vigo, también jugando en casa. Ahora, tendrán la difícil tarea de visitar el Bernabéu.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde

Volantes ofensivos: Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono

Delantero: Kylian Mbappe

RCD Mallorca

Portero: Leo Román

Defensas: Johan Mojica, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Mateu Morey

Mediocampistas: Omar Mascarell, Antonio Sánchez

Volantes ofensivos: Sergi Darder, Pablo Torre, Takuma Asano

Delantero: Mateo Joseph

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid logrará replicar su buen rendimiento mostrado en Oviedo y se impondrá sin mayores inconvenientes.

Real Madrid 3-0 RCD Mallorca

