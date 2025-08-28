Real Madrid vs RCD Mallorca: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 3 de LaLiga 2025/26
El Real Madrid vuelve a casa para la tercera jornada de LaLiga: ganó sus dos primeros encuentros y recibirá al RCD Mallorca, que solamente sumó uno de los seis puntos en disputa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs RCD Mallorca?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 30 de agosto
Horario: 15:30 (este de Estados Unidos), 13:30 (México), 21:30 (España), 16:30 (Argentina).
Estadio: Santiago Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs RCD Mallorca en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por ESPN en los Estados Unidos, SkySports en México y ESPN en Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competencia
Real Oviedo
3-0 V
LaLiga
Osasuna
1-0 V
LaLiga
WSG Tirol
4-0 V
Amistoso
París Saint-Germain
4-0 D
Mundial de Clubes - Semis
Borussia Dortmund
3-2 V
Mundial de Clubes - Cuartos
Últimos 5 partidos del RCD Mallorca
Rival
Resultado
Competencia
Celta de Vigo
1-1 E
LaLiga
FC Barcelona
3-0 D
LaLiga
Hamburgo
2-0 V
Amistoso
Poblense
2-0 V
Amistoso
Parma
1-1 E
Amistoso
Últimas noticias del Real Madrid
El Merengue dejó atrás la pálida imagen que dejó en la primera jornada: debutó con victoria por la mínima ante Osasuna en el Bernabéu, pero aplastó 3-0 al Real Oviedo a domicilio para reencontrarse con su juego y capacidad goleadora.
Últimas noticias del RCD Mallorca
Por su parte, los dirigidos por Jagoba Arrasate no tuvieron un arranque de campaña de ensueño: perdieron en el debut frente al FC Barcelona por 3-0 en Son Moix y rescataron un empate sobre el final contra Celta de Vigo, también jugando en casa. Ahora, tendrán la difícil tarea de visitar el Bernabéu.
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal
Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde
Volantes ofensivos: Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono
Delantero: Kylian Mbappe
RCD Mallorca
Portero: Leo Román
Defensas: Johan Mojica, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Mateu Morey
Mediocampistas: Omar Mascarell, Antonio Sánchez
Volantes ofensivos: Sergi Darder, Pablo Torre, Takuma Asano
Delantero: Mateo Joseph
Pronóstico SI Fútbol
El Real Madrid logrará replicar su buen rendimiento mostrado en Oviedo y se impondrá sin mayores inconvenientes.
Real Madrid 3-0 RCD Mallorca
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo