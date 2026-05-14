Real Madrid vs Real Oviedo: previa, predicciones y alineaciones

El cierre de la temporada para el Real Madrid está lejos de lo imaginado. Sin títulos y todavía golpeado por la derrota en el Clásico ante el FC Barcelona, el conjunto merengue afrontará este jueves el encuentro correspondiente a la jornada 36 de LaLiga frente el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu.

Más allá de los puntos, el foco estará puesto en la reacción de la afición tras varias semanas agitadas y polémicas dentro del club.

El Oviedo, por su parte, volverá al Bernabéu después de 25 años, aunque lo hará con el descenso consumado y pensando ya en la próxima temporada en Segunda División.

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid aparece como claro favorito por jerarquía y localía, aunque el contexto anímico puede condicionar el marcador del partido. El Oviedo intentará resistir en el fondo y aprovechar los nervios del Bernabéu para generas espacios en ataque, pero el posible regreso de Mbappé y la necesidad de cerrar dignamente la temporada inclinan la balanza a favor del equipo de Álvaro Arbeloa.

Real Madrid 3-1 Real Oviedo

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Real Oviedo?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: jueves 14 de mayo de 2026

Hora: 15:30 EE.UU (Este), 14:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Real Oviedo (últimos cinco partidos)

Real Madrid: 4

Empates: 1

Real Oviedo: 0

Último partido entre ambos: 24/08/2025 - Real Oviedo 0-3 Real Madrid - Fecha 2, LaLiga

Últimos 5 partidos

Real Madrid Real Oviedo FC Barcelona 2-0 Real Madrid 10/05/26 Real Oviedo 0-0 Getafe 10/05/26 Espanyol 0-2 Real Madrid 03/05/26 Real Betis 3-0 Real Oviedo 03/05/26 Real Betis 1-1 Real Madrid 24/04/26 Real Oviedo 1-2 Elche 26/04/26 Real Madrid 2-1 Alavés 21/04/26 Real Oviedo 1-1 Villarreal 23/04/26 Bayern Múnich 4-3 Real Madrid 15/04/26 Celta de Vigo 0-3 Real Oviedo 12/04/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Real Oviedo por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

La eliminación temprana en Champions League y la reciente caída en el Clásico dejaron al Madrid sin margen de error ante su gente.

En lo deportivo, el entrenador Álvaro Arbeloa recupera a Kylian Mbappé, que entrenó con normalidad y podría volver al once titular. El delantero francés pelea por quedarse con el Pichichi y llega con 24 goles, dos más que Vedat Muriqi. También podría sumar minutos Dani Carvajal, mientras que siguen fuera por lesión Militao, Mendy, Rodrygo, Lunin y Arda Güler.

El Real Madrid necesita mejorar defensivamente y revertir la irregularidad de apenas un arco en cero en los últimos 11 partidos de LaLiga.

Posible alineación del Real Madrid contra el Real Oviedo (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga, Thiago, Tchouaméni; Brahim, Vinícius Jr. y Gonzalo.

Últimas noticias del Real Oviedo

Real Betis V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega sin objetivos deportivos, aunque el técnico uruguayo adelantó que pondrá “lo mejor disponible” en Madrid. La gran atracción será la posible presencia de Santi Cazorla, histórico del club, que podría disputar uno de sus últimos partidos en el Bernabéu.

En ataque, el principal argumento ofensivo seguirá siendo Fede Viñas, acompañado por un Ilyas Chaira que levantó notablemente su nivel en 2026, con seis goles en sus últimos 18 encuentros ligueros.

Posible alineación del Real Oviedo contra el Real Madrid (4-2-3-1): Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Costas, Rahim; Colombatto, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas.

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