Real Madrid vs Sevilla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid terminará este fin de semana su actuación en el 2025 jugando por LaLiga frente al Sevilla en casa con la ilusión de recortarle puntos al FC Barcelona, actual líder de la tabla.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Sevilla?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 20 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Bernabéu

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Helios de la Rubia/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Sevilla en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Talavera 2-3 V Copa del Rey Alavés 2-1 V LaLiga Manchester City 2-1 D UEFA Champions League Celta de Vigo 2-0 D LaLiga Athletic Club 3-0 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Sevilla

Rival Resultado Competición Alavés 1-0 D Copa del Rey Real Oviedo 4-0 V LaLiga Valencia 1-1 E LaLiga Extremadura 2-1 V Copa del Rey Real Betis 2-0 D LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

Cf Talavera V Real Madrid - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid tiene como objetivo terminar el año lo más cerca posible del FC Barcelona en la carrera por el campeonato de LaLiga, y tendrán la oportunidad de meterles presión: tras varias jornadas, jugarán primero y podrán recortar la distancia antes de que jueguen los de Flick.

Para este partido, el conjunto Merengue sigue sufriendo varias bajas: Endrick, Álvaro Carreras, Éder Militão, Brahim Diaz, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Ferland Mendy. Eduardo Camavinga está en duda.

Últimas noticias del Sevilla

Sevilla Fc V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Los dirigidos por el argentino Matias Almeyda vienen de quedarse afuera de la Copa del Rey frente al Alavés este miércoles y buscarán un triunfo resonante en el Bernabéu para darles un regalo de navidad a su afición luego de un 2025 difícil. Están novenos en LaLiga con 20 puntos, a cinco de la zona de ingreso a copas internacionales.

El equipo de Nervión tiene a dos futbolistas afectados a la Copa Africana de Naciones (Akor Adams y Chidera Ejuke), y cinco lesionados (Ruben Vargas, Marcão, Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Örjan Nyland)

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Rodrygo

Delanteros: Vinicius y Kylian Mbappe.

Sevilla

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Andrés Castrín, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso, Oso, José Ángel Carmona

Mediocampistas: Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoumé

Delanteros: Alexis Sánchez y Miguel Sierra.

Pronóstico SI

El Real Madrid ganará para meterle presión al Barcelona en la competencia por el título liguero y llegará en excelente forma a la Supercopa de España

Real Madrid 2-1 Sevilla