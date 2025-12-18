Real Madrid vs Sevilla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Sports Illustrated Fútbol

El Merengue cerrará el 2025 en el Bernabéu contra el equipo andaluz.
Bruno Pernigotti
El Real Madrid terminará este fin de semana su actuación en el 2025 jugando por LaLiga frente al Sevilla en casa con la ilusión de recortarle puntos al FC Barcelona, actual líder de la tabla.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Sevilla?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 20 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Bernabéu

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Sevilla en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN App

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar LaLiga

Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Talavera

2-3 V

Copa del Rey

Alavés

2-1 V

LaLiga

Manchester City

2-1 D

UEFA Champions League

Celta de Vigo

2-0 D

LaLiga

Athletic Club

3-0 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Sevilla

Rival

Resultado

Competición

Alavés

1-0 D

Copa del Rey

Real Oviedo

4-0 V

LaLiga

Valencia

1-1 E

LaLiga

Extremadura

2-1 V

Copa del Rey

Real Betis

2-0 D

LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

El Real Madrid tiene como objetivo terminar el año lo más cerca posible del FC Barcelona en la carrera por el campeonato de LaLiga, y tendrán la oportunidad de meterles presión: tras varias jornadas, jugarán primero y podrán recortar la distancia antes de que jueguen los de Flick.

Para este partido, el conjunto Merengue sigue sufriendo varias bajas: Endrick, Álvaro Carreras, Éder Militão, Brahim Diaz, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Ferland Mendy. Eduardo Camavinga está en duda.

Últimas noticias del Sevilla

Los dirigidos por el argentino Matias Almeyda vienen de quedarse afuera de la Copa del Rey frente al Alavés este miércoles y buscarán un triunfo resonante en el Bernabéu para darles un regalo de navidad a su afición luego de un 2025 difícil. Están novenos en LaLiga con 20 puntos, a cinco de la zona de ingreso a copas internacionales.

El equipo de Nervión tiene a dos futbolistas afectados a la Copa Africana de Naciones (Akor Adams y Chidera Ejuke), y cinco lesionados (Ruben Vargas, Marcão, Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Örjan Nyland)

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Rodrygo

Delanteros: Vinicius y Kylian Mbappe.

Sevilla

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Andrés Castrín, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso, Oso, José Ángel Carmona

Mediocampistas: Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoumé

Delanteros: Alexis Sánchez y Miguel Sierra.

Pronóstico SI

El Real Madrid ganará para meterle presión al Barcelona en la competencia por el título liguero y llegará en excelente forma a la Supercopa de España

Real Madrid 2-1 Sevilla

