Real Madrid vs Sevilla: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid terminará este fin de semana su actuación en el 2025 jugando por LaLiga frente al Sevilla en casa con la ilusión de recortarle puntos al FC Barcelona, actual líder de la tabla.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Sevilla?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 20 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Sevilla en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Talavera
2-3 V
Copa del Rey
Alavés
2-1 V
LaLiga
Manchester City
2-1 D
UEFA Champions League
Celta de Vigo
2-0 D
LaLiga
Athletic Club
3-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Sevilla
Rival
Resultado
Competición
Alavés
1-0 D
Copa del Rey
Real Oviedo
4-0 V
LaLiga
Valencia
1-1 E
LaLiga
Extremadura
2-1 V
Copa del Rey
Real Betis
2-0 D
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid tiene como objetivo terminar el año lo más cerca posible del FC Barcelona en la carrera por el campeonato de LaLiga, y tendrán la oportunidad de meterles presión: tras varias jornadas, jugarán primero y podrán recortar la distancia antes de que jueguen los de Flick.
Para este partido, el conjunto Merengue sigue sufriendo varias bajas: Endrick, Álvaro Carreras, Éder Militão, Brahim Diaz, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Ferland Mendy. Eduardo Camavinga está en duda.
Últimas noticias del Sevilla
Los dirigidos por el argentino Matias Almeyda vienen de quedarse afuera de la Copa del Rey frente al Alavés este miércoles y buscarán un triunfo resonante en el Bernabéu para darles un regalo de navidad a su afición luego de un 2025 difícil. Están novenos en LaLiga con 20 puntos, a cinco de la zona de ingreso a copas internacionales.
El equipo de Nervión tiene a dos futbolistas afectados a la Copa Africana de Naciones (Akor Adams y Chidera Ejuke), y cinco lesionados (Ruben Vargas, Marcão, Cesar Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Örjan Nyland)
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Fran García, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Rodrygo
Delanteros: Vinicius y Kylian Mbappe.
Sevilla
Portero: Odisseas Vlachodimos
Defensas: Andrés Castrín, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso, Oso, José Ángel Carmona
Mediocampistas: Batista Mendy, Djibril Sow, Lucien Agoumé
Delanteros: Alexis Sánchez y Miguel Sierra.
Pronóstico SI
El Real Madrid ganará para meterle presión al Barcelona en la competencia por el título liguero y llegará en excelente forma a la Supercopa de España
Real Madrid 2-1 Sevilla
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo