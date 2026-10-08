Real Madrid vs Villarreal: previa, predicciones y alineaciones
El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Santiago Bernabéu por la octava fecha de LaLiga. Será el regreso de la competición tras el parón de selecciones de tres semanas y el equipo de José Mourinho necesita una victoria para no perderle pisada al Barcelona.
El conjunto merengue llega golpeado por la derrota 2-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid. Fue la segunda caída del Madrid en LaLiga tras la de Betis en Sevilla y una que lo dejó a seis puntos del Barcelona. A eso se le suma la complicación de un calendario exigente: después del Villarreal, los blancos visitarán a la Roma por la Champions League el 14 de octubre y jugarán el Clásico en el Camp Nou el 25.
El Villarreal, por su parte, tuvo un arranque muy complicado bajo el mando de Íñigo Pérez, reemplazante de Marcelino en el banco. El Submarino no ganó en sus primeras cinco fechas de LaLiga, perdió ante Deportivo (2-3) y Betis (1-2), y también cayó 3-2 frente al Borussia Dortmund en su estreno en la Champions League. Sin embargo, antes del parón encontró la reacción: ganó 3-1 en Málaga y 3-1 al Levante, con un gol y dos asistencias de Alberto Moleiro. Hoy marcha noveno con 8 puntos.
A continuación, toda la información sobre este partido de LaLiga.
Pronóstico SI
El Real Madrid tiene la obligación de ganar y la localía a favor, pero llega con problemas físicos en el armado de la defensa. Mourinho buscará adueñarse del balón y lastimar con Vinícius y Arda Güler. Mucho dependerá de si Mbappé está en condiciones de jugar.
El Villarreal llega en alza tras sus dos victorias y tiene armas para hacer daño de contraataque. Se espera un partido abierto, pero la jerarquía local debería imponerse.
Pronóstico: Real Madrid 2-1 Villarreal
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Villarreal?
Ciudad: Madrid, España
Estadio: Santiago Bernabéu
Fecha: sábado 10 de octubre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: a confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Villarreal (últimos cinco enfrentamientos)
- Real Madrid: 4
- Empates: 1
- Villarreal: 0
- Último partido entre ambos: 24/01/2026 - Villarreal 0-2 Real Madrid - La Liga 2025/26, Fecha 21
Últimos 5 partidos
Real Madrid
Villarreal
Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26
Villarreal 3-1 Levante 20/09/26
Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26
Málaga 1-3 Villarreal 17/09/26
Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/26
Villarreal 1-2 Real Betis 14/09/26
Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal 08/09/26
Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26
Villarreal 2-3 Deportivo 05/09/26
¿Cómo ver el Real Madrid vs Villarreal por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
ESPN+, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Últimas noticias del Real Madrid
Todas las miradas están puestas en Kylian Mbappé, que sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda jugando con Francia. El delantero ya volvió a entrenarse en Valdebebas y en el club confían en que llegue al sábado. Si no está, Carlos Espí podría tener su primera titularidad.
En defensa, Mourinho no podrá contar con Huijsen, suspendido, ni con Asencio, lesionado, aunque recupera a Konaté para acompañar a Rüdiger. Fede Valverde es duda por un esguince de tobillo, y Rodrygo y Mendy siguen fuera.
Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.
Últimas noticias del Villarreal
Íñigo Pérez llega con buenas noticias: Santi Comesaña y Juan Foyth ya se entrenan con normalidad tras superar sus molestias. La única baja nueva es la de Tajon Buchanan, lesionado con Canadá. Nicolas Pépé apunta a reemplazarlo.
Todo indica que el entrenador mantendrá la base del equipo que ganó sus dos últimos partidos antes del parón, con Gerard Moreno y Georges Mikautadze como alternativas desde el banco.
Posible alineación del Villarreal (4-4-2): Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepe, Saliba, Pape Gueye, Moreno; Moleiro, Ayoze.