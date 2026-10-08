Real Madrid vs Villarreal: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Santiago Bernabéu por la octava fecha de LaLiga. Será el regreso de la competición tras el parón de selecciones de tres semanas y el equipo de José Mourinho necesita una victoria para no perderle pisada al Barcelona.

El conjunto merengue llega golpeado por la derrota 2-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid. Fue la segunda caída del Madrid en LaLiga tras la de Betis en Sevilla y una que lo dejó a seis puntos del Barcelona. A eso se le suma la complicación de un calendario exigente: después del Villarreal, los blancos visitarán a la Roma por la Champions League el 14 de octubre y jugarán el Clásico en el Camp Nou el 25.

El Villarreal, por su parte, tuvo un arranque muy complicado bajo el mando de Íñigo Pérez, reemplazante de Marcelino en el banco. El Submarino no ganó en sus primeras cinco fechas de LaLiga, perdió ante Deportivo (2-3) y Betis (1-2), y también cayó 3-2 frente al Borussia Dortmund en su estreno en la Champions League. Sin embargo, antes del parón encontró la reacción: ganó 3-1 en Málaga y 3-1 al Levante, con un gol y dos asistencias de Alberto Moleiro. Hoy marcha noveno con 8 puntos.

A continuación, toda la información sobre este partido de LaLiga.

Pronóstico SI

El Real Madrid tiene la obligación de ganar y la localía a favor, pero llega con problemas físicos en el armado de la defensa. Mourinho buscará adueñarse del balón y lastimar con Vinícius y Arda Güler. Mucho dependerá de si Mbappé está en condiciones de jugar.

El Villarreal llega en alza tras sus dos victorias y tiene armas para hacer daño de contraataque. Se espera un partido abierto, pero la jerarquía local debería imponerse.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Villarreal

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Villarreal?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Villarreal (últimos cinco enfrentamientos)

Real Madrid : 4

: 4 Empates : 1

: 1 Villarreal: 0

Último partido entre ambos: 24/01/2026 - Villarreal 0-2 Real Madrid - La Liga 2025/26, Fecha 21

Villarreal CF v Real Madrid CF - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Villarreal Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/09/26 Villarreal 3-1 Levante 20/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Málaga 1-3 Villarreal 17/09/26 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/26 Villarreal 1-2 Real Betis 14/09/26 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Borussia Dortmund 3-2 Villarreal 08/09/26 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Villarreal 2-3 Deportivo 05/09/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Villarreal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

Todas las miradas están puestas en Kylian Mbappé, que sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda jugando con Francia. El delantero ya volvió a entrenarse en Valdebebas y en el club confían en que llegue al sábado. Si no está, Carlos Espí podría tener su primera titularidad.

En defensa, Mourinho no podrá contar con Huijsen, suspendido, ni con Asencio, lesionado, aunque recupera a Konaté para acompañar a Rüdiger. Fede Valverde es duda por un esguince de tobillo, y Rodrygo y Mendy siguen fuera.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Últimas noticias del Villarreal

Íñigo Pérez llega con buenas noticias: Santi Comesaña y Juan Foyth ya se entrenan con normalidad tras superar sus molestias. La única baja nueva es la de Tajon Buchanan, lesionado con Canadá. Nicolas Pépé apunta a reemplazarlo.

Todo indica que el entrenador mantendrá la base del equipo que ganó sus dos últimos partidos antes del parón, con Gerard Moreno y Georges Mikautadze como alternativas desde el banco.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Villarreal (4-4-2): Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepe, Saliba, Pape Gueye, Moreno; Moleiro, Ayoze.

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