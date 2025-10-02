Real Madrid vs Villarreal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras una jornada europea triunfal, el Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga para intentar recuperar la cima del campeonato.
El equipo de Xabi Alonso recibirá en el Santiago Bernabéu a un siempre complicado Villarreal de Marcelino García Toral, en un choque de alto voltaje correspondiente a la octava fecha de la campaña 2025/26.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido de LaLiga que se jugará el sábado y que es clave para ambos equipos en sus aspiraciones.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Villarreal?
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: sábado 4 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Santiago Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Villarreal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
Fubo, ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN LaLiga
DAZN
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Kairat Almaty
0-5 V
UEFA Champions League
Atlético de Madrid
5-2 D
LaLiga
Levante
4-1 V
LaLiga
Espanyol
2-0 V
LaLiga
Olympique Marsella
2-1 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Villarreal
Rival
Resultado
Competición
Juventus
2-2 E
UEFA Champions League
Athletic Club
1-0 V
LaLiga
Sevilla
1-2 V
LaLiga
Osasuna
2-1 V
LaLiga
Tottenham
1-0 D
UEFA Champions League
Últimas noticias del Real Madrid
Los Merengues llegan con la moral por las nubes tras la contundente victoria por 5-0 en su visita al Kairat por la UEFA Champions League, un resultado que borró rápidamente la dolorosa derrota sufrida en el derbi ante el Atlético.
En LaLiga, el equipo de Xabi Alonso se mantiene en la parte alta de la tabla y buscará una victoria que le permita luchar por el liderato del campeonato. La única mala noticia reciente es la confrontación entre Vinicius y Mastantuono, donde ambos salieron enfadados, pero en especial el brasileño.
Otra controversia que se generó esta semana tuvo como protagonista a Federico Valverde, que debió salir a aclarar la situación en sus redes sociales. Aparentemente, las posiciones en las que lo está haciendo jugar Xabi Alonso no son del gusto del uruguayo aunque luego de su posteo pareciera que está todo solucionado.
Últimas noticias del Villarreal
El Submarino Amarillo también tuvo actividad a mitad de semana, consiguiendo un valioso empate 2-2 en casa frente a la Juventus por la Champions League.
En el torneo local, el equipo se ubica en la tercera posición con 16 puntos y llega tras una importante victoria por la mínima sobre el Athletic Club. La mala noticia para el Marcelino es la lesión de Juan Cabal, quien salió duramente afectado del duelo contra los italianos.
Posibles alineaciones
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Raúl Asencio, David Alaba, Dean Huijsen, Fran García
- Centrocampistas: Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Camavinga, Franco Mastantuono
- Delanteros: Arda Güller y Kylian Mbappé.
Villarreal
- Portero: Luiz Júnior
- Defensas: Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona
- Centrocampistas: Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan
- Delanteros: Georges Mikautadze y Nicolas Pépé.
Pronóstico SI
El Real Madrid parte como claro favorito por la localía y por la enorme jerarquía de su plantilla. Aunque el Villarreal es un equipo muy bien trabajado que sabe competir en escenarios grandes, la pegada del conjunto merengue debería ser suficiente para imponerse en el Bernabéu.
Real Madrid 3-1 Villarreal
Más noticias sobre LaLiga
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.