Real Madrid vs Villarreal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras una jornada europea triunfal, el Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga para intentar recuperar la cima del campeonato.

El equipo de Xabi Alonso recibirá en el Santiago Bernabéu a un siempre complicado Villarreal de Marcelino García Toral, en un choque de alto voltaje correspondiente a la octava fecha de la campaña 2025/26.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido de LaLiga que se jugará el sábado y que es clave para ambos equipos en sus aspiraciones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Villarreal?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Villarreal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes Fubo, ESPN App México Sky Sports Sky+ España DAZN LaLiga DAZN

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Kairat Almaty 0-5 V UEFA Champions League Atlético de Madrid 5-2 D LaLiga Levante 4-1 V LaLiga Espanyol 2-0 V LaLiga Olympique Marsella 2-1 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival Resultado Competición Juventus 2-2 E UEFA Champions League Athletic Club 1-0 V LaLiga Sevilla 1-2 V LaLiga Osasuna 2-1 V LaLiga Tottenham 1-0 D UEFA Champions League

Últimas noticias del Real Madrid

Los Merengues llegan con la moral por las nubes tras la contundente victoria por 5-0 en su visita al Kairat por la UEFA Champions League, un resultado que borró rápidamente la dolorosa derrota sufrida en el derbi ante el Atlético.

En LaLiga, el equipo de Xabi Alonso se mantiene en la parte alta de la tabla y buscará una victoria que le permita luchar por el liderato del campeonato. La única mala noticia reciente es la confrontación entre Vinicius y Mastantuono, donde ambos salieron enfadados, pero en especial el brasileño.

Otra controversia que se generó esta semana tuvo como protagonista a Federico Valverde, que debió salir a aclarar la situación en sus redes sociales. Aparentemente, las posiciones en las que lo está haciendo jugar Xabi Alonso no son del gusto del uruguayo aunque luego de su posteo pareciera que está todo solucionado.

Últimas noticias del Villarreal

El Submarino Amarillo también tuvo actividad a mitad de semana, consiguiendo un valioso empate 2-2 en casa frente a la Juventus por la Champions League.

En el torneo local, el equipo se ubica en la tercera posición con 16 puntos y llega tras una importante victoria por la mínima sobre el Athletic Club. La mala noticia para el Marcelino es la lesión de Juan Cabal, quien salió duramente afectado del duelo contra los italianos.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Raúl Asencio, David Alaba, Dean Huijsen, Fran García

: Raúl Asencio, David Alaba, Dean Huijsen, Fran García Centrocampistas : Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Camavinga, Franco Mastantuono

: Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Camavinga, Franco Mastantuono Delanteros: Arda Güller y Kylian Mbappé.

Villarreal

Portero: Luiz Júnior

Defensas : Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona

: Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona Centrocampistas : Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan

: Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan Delanteros: Georges Mikautadze y Nicolas Pépé.

Pronóstico SI

El Real Madrid parte como claro favorito por la localía y por la enorme jerarquía de su plantilla. Aunque el Villarreal es un equipo muy bien trabajado que sabe competir en escenarios grandes, la pegada del conjunto merengue debería ser suficiente para imponerse en el Bernabéu.

Real Madrid 3-1 Villarreal

