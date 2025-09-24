Real Oviedo vs FC Barcelona: momios, probabilidades y cuotas

El Real Oviedo recibe al FC Barcelona en el Carlos Tartiere en un duelo histórico por la jornada 6 de LaLiga 2025/26. Los asturianos buscarán dar la sorpresa ante su afición, apoyados en su solidez defensiva y la intensidad en casa. El Barça, por su parte, llega con la obligación de ganar para no perder ritmo en la lucha por el liderato. El talento de jóvenes figuras y la experiencia culé prometen un encuentro vibrante.

A continuación les dejamos con las cuotas de este partido para la jornada 6 de LaLiga.

Probabilidades del partido Real Oviedo vs FC Barcelona

Real Oviedo: 9.50

Empate: 6.25

FC Barcelona: 1,27

Las cuotas reflejan un 78,7% de posibilidades de que el FC Barcelona se haga de la victoria, mientras que el empate tiene 16% de chances de darse y la victoria del Real Oviedo ronda el 10,5% de oportunidades de dar el batacazo.

Otras cuotas destacadas del Real Oviedo vs FC Barcelona

Ferran Torres | Soccrates Images/GettyImages

Doble oportunidad:

FC Barcelona o Empate: 1.071 – La apuesta más segura, sin apenas margen para la sorpresa.

Empate o Real Oviedo: 3,75– Solo para quienes creen en un tropiezo Blaugrana.

FC Barcelona o Real Oviedo: 1.12 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.44 Alta probabilidad dado el poder ofensivo del FC Barcelona.

Menos de 2 goles: 6.00 – Solo para quienes esperan un partido cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.80– El Real Oviedo tuvo un buen inicio de temporada y será un hueso duro de roer para el FCB.

No: 1,95– Ligeramente más probable, confiando en la solidez del equipo de Flick.

Pronóstico SI Fútbol

El FC Barcelona se hará con el partido contra el Real Oviedo gracias a su aceitado funcionamiento y el gran momento de varias de sus figuras.

Más noticias sobre LaLiga