Real Oviedo vs FC Barcelona: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

El Carlos Tartiere será escenario de un choque especial entre Real Oviedo y FC Barcelona en la sexta fecha de LaLiga 2025/26. El conjunto ovetense intentará apoyarse en su fortaleza como local para frenar a un Barça que llega con la presión de no ceder terreno en la lucha por el título. El duelo enfrenta ilusión y disciplina frente a talento y experiencia, prometiendo un encuentro vibrante que despierta gran expectación entre la afición.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Oviedo vs FC Barcelona?

Ciudad: Oviedo, España

Fecha: jueves 25 de septiembre

Horario: 13:30 horas (México) 15:30 horas (ET), 21:30 horas (España)

Estadio: Carlos Tartiere

¿Cómo se podrá ver el Real Oviedo vs FC Barcelona en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN. En EEUU através de ESPN.

Últimos cinco partidos del Real Oviedo

Rival Resultado Competición Elche 1-0 D LaLiga Getafe 2-0 D LaLiga Real Sociedad 1-0 V LaLiga Real Madrid 0-3 D LaLiga Villarreal 2-0 D LaLiga

Últimos cinco partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Getafe 3-0 V LaLiga Newcastle 1-2 V UCL Valencia 6-0 V LaLiga Rayo Vallecano 1-1 E LaLiga Levante 2-3 V LaLiga

Últimas noticias del Real Oviedo

El club asturiano ha hecho oficial el fichaje del mediocampista Ovie Ejaria hasta 2027, quien llega para reforzar el centro del campo bajo recomendación de Veljko Paunovic. También se confirmó la llegada del delantero cedido Álex Forés procedente del Villarreal, con opción de compra, como parte de la estrategia ofensiva del equipo. Por otra parte, el equipo arrancó la temporada complicada, con solo una victoria y tres derrotas en las primeras cuatro jornadas, mostrando debilidades defensivas y bajas importantes como Fede Viñas (sancionado), David Costas, Ilyas Chaira y Ovie Ejaria. Además, el equipo celebró su tradicional visita al Santuario de Covadonga como acto simbólico para agradecer el ascenso a Primera División y pedir apoyo para mantenerse en la categoría.

Últimas noticias del FC Barcelona

El FC Barcelona continúa su racha positiva en LaLiga tras vencer 3-0 al Getafe en el Estadi Johan Cruyff. Ferran Torres destacó con un doblete, mientras que Dani Olmo selló el triunfo. Sin embargo, el equipo sufrió la baja de Fermín López por una lesión en el músculo iliopsoas de la pierna izquierda, que lo mantendrá fuera aproximadamente tres semanas. Además, el Barça se prepara para enfrentar al Real Oviedo en la próxima jornada, buscando mantener su invicto y seguir en la lucha por el liderato.

Posibles alineaciones

Ferran Torres | Soccrates Images/GettyImages

Real Oviedo

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi López

Centrocampistas: Hassan, Colombatto, Dendoncker, Reina, Chaira

Delantero: Álex Fores

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé

Centrocampistas: Rashford, Casadó, Dani Olmo, Pedri, Raphinha

Delantero: Ferran Torres

Pronóstico SI

Real Oviedo 1-3 FC Barcelona

