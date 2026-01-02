Real Sociedad vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 04 de enero por la fecha 18 de LaLiga, en un choque de realidades distintas que se disputará en el Estadio de Anoeta.
Los vascos tendrán la intención de buscar cambiar el rumbo con el nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo, quien ha llegado después de que el club pase uno de los peores momentos en los últimos años, en la posición 16 del torneo, muy cerca de los puestos de descenso.
Por su parte, el Atlético de Madrid llega con dos victorias consecutivas, con la intención de sumar los primeros tres puntos del año. Se ubican en el tercer puesto de la tabla con 37 puntos, a nueve del líder FC Barcelona.
A continuación, toda la información que necesitas saber sobre este importante partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Sociedad vs Atlético de Madrid?
Ciudad: San Sebastián, España
Fecha: domingo 04 de enero
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Anoeta
¿Cómo se podrá ver el Real Sociedad vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+ LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos de la Real Sociedad
Rival
Resultado
Competición
Levante
1-1 E
LaLiga
Eldense
2-1 V
Copa del Rey
Girona
1-2 D
LaLiga
Alavés
0-1 D
LaLiga
Reus FCR
2-0 V
Copa del Rey
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Girona
3-0 V
LaLiga
Atlético Baleares
3-2 V
Copa del Rey
Valencia CF
2-1 V
LaLiga
PSV
3-2 V
UEFA Champions League
Athletic Club
0-1 D
LaLiga
Últimas noticias de la Real Sociedad
Ander Barrenetxea será la gran novedad en el once de la Real Sociedad, ya que han recuperado al donostiarra, que había pasado por problemas físicos durante todo el mes de diciembre.
Por su parte, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez son las bajas confirmadas para el equipo de San Sebastián, que necesita conseguir a como de lugar los tres puntos para escapar un poco de los puestos cercanos a la zona de descenso.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Habían ciertas dudas sobre Pablo Barrios, quien se había perdido el primer entrenamiento del año por un fuerte malestar. Sin embargo, el canterano está listo para acompañar al cuadro dirigido por Diego Simeone en su visita a Anoeta.
Julián Álvarez, quien faltó al entrenamiento porque será padre, debe ser parte del once titular el domingo, aunque todo dependerá de su situación familiar.
Posibles alineaciones
Real Sociedad
Portero: Remiro
Defensas: Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car y Aihen
Mediocampistas: Marín y Carlos Soler con Brais Méndez
Delanteros: Oyarzabal, Kubo y Guedes
Atlético de Madrid
Portero: Oblak
Defensas: Llorente, Pubill, Le Normand y Hancko
Mediocampistas: Koke, Barrios, Giuliano y Baena
Delanteros: Julián Álvarez y Griezmann.
Pronóstico SI
Es un duelo complicado para los locales, que todavía no están acoplados al sistema del nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo. Esto lo aprovechará el cuadro de Simeone y ratificará su buen momento con una victoria como visitante.
Real Sociedad 1-2 Atlético de Madrid
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira