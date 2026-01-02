Real Sociedad vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 04 de enero por la fecha 18 de LaLiga, en un choque de realidades distintas que se disputará en el Estadio de Anoeta.

Los vascos tendrán la intención de buscar cambiar el rumbo con el nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo, quien ha llegado después de que el club pase uno de los peores momentos en los últimos años, en la posición 16 del torneo, muy cerca de los puestos de descenso.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con dos victorias consecutivas, con la intención de sumar los primeros tres puntos del año. Se ubican en el tercer puesto de la tabla con 37 puntos, a nueve del líder FC Barcelona.

A continuación, toda la información que necesitas saber sobre este importante partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Sociedad vs Atlético de Madrid?

Ciudad: San Sebastián, España

Fecha: domingo 04 de enero

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Anoeta

Real Sociedad v Deportivo Alaves - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Sociedad vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select



ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos de la Real Sociedad

Rival Resultado Competición Levante 1-1 E LaLiga Eldense 2-1 V Copa del Rey Girona 1-2 D LaLiga Alavés 0-1 D LaLiga Reus FCR 2-0 V Copa del Rey

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Girona 3-0 V LaLiga Atlético Baleares 3-2 V Copa del Rey Valencia CF 2-1 V LaLiga PSV 3-2 V UEFA Champions League Athletic Club 0-1 D LaLiga

Últimas noticias de la Real Sociedad

Ander Barrenetxea será la gran novedad en el once de la Real Sociedad, ya que han recuperado al donostiarra, que había pasado por problemas físicos durante todo el mes de diciembre.

Por su parte, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez son las bajas confirmadas para el equipo de San Sebastián, que necesita conseguir a como de lugar los tres puntos para escapar un poco de los puestos cercanos a la zona de descenso.

Ander Barrenetxea | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Habían ciertas dudas sobre Pablo Barrios, quien se había perdido el primer entrenamiento del año por un fuerte malestar. Sin embargo, el canterano está listo para acompañar al cuadro dirigido por Diego Simeone en su visita a Anoeta.

Julián Álvarez, quien faltó al entrenamiento porque será padre, debe ser parte del once titular el domingo, aunque todo dependerá de su situación familiar.

Julián Álvarez | Judit Cartiel/GettyImages

Posibles alineaciones

Real Sociedad

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car y Aihen

Mediocampistas: Marín y Carlos Soler con Brais Méndez

Delanteros: Oyarzabal, Kubo y Guedes

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubill, Le Normand y Hancko

Mediocampistas: Koke, Barrios, Giuliano y Baena

Delanteros: Julián Álvarez y Griezmann.

Pronóstico SI

Es un duelo complicado para los locales, que todavía no están acoplados al sistema del nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo. Esto lo aprovechará el cuadro de Simeone y ratificará su buen momento con una victoria como visitante.

Real Sociedad 1-2 Atlético de Madrid

