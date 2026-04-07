Reece James está cada vez más cerca de su regreso con el Chelsea

El capitán del Chelsea, Reece James, atraviesa la etapa final de recuperación de la lesión muscular en el isquiotibial que sufrió durante la derrota ante Newcastle United en marzo y que lo apartó de la titularidad en el conjunto de Liam Rosenior.

No full-back has created more chances in the Premier League than Reece James this season ✨ pic.twitter.com/R47D4ZByWH — ESPN UK (@ESPNUK) April 6, 2026

En un principio, el panorama era desalentador para el lateral y generaba preocupación. Se estimaba que podría estar hasta dos meses marginado de la actividad deportiva, lo que incluso ponía en duda su participación en lo que resta de la temporada. Sin embargo, su evolución ha sido favorable en las últimas semanas y los tiempos previstos se acortaron; todo indica que podría regresar entre finales de abril y los primeros días de mayo.

Una pieza clave para Inglaterra

El ténico Thomas Tuchel lo considera una prioridad en el lateral derecho del combinado, una posición donde no encontró variantes convincentes en los últimos amistosos, correspondientes a la fecha FIFA de marzo, y su regreso podría ser determinante en la confección de la lista final de convocados para la próxima Copa del Mundo.

England v Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Mientras tanto, en Stamford Bridge también siguen de cerca su evolución; los Blues se mantienen en la pelea por el título dentro de los primeros puestos de la Premier League y necesitan recuperar a uno de sus referentes dentro y fuera de la cancha para mantener la regularida competitiva.

A lo largo de la temporada el inglés se desempeñó tanto como lateral como en el mediocampo. Además, viene de renovar su contrato hasta 2032, lo que reafirma su importancia y consideración prioritaria dentro del proyecto deportivo del club.

Si se confirman los plazos estipulados, su regreso podría coincidir con el tramo decisivo del calendario; por un lado, para el Chelsea en la pelea por los máximos estandartes del fútbol europeo y, por otro, para el combinado de Inglaterra en la definición del plantel que disputará el Mundial.

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