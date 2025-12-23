El panorama cambió de forma abrupta para AC Milan tras confirmarse la lesión de Santiago Giménez. La operación de tobillo y una baja mínima de dos meses obligaron al club a reaccionar de inmediato, activando un plan de contingencia para no comprometer objetivos deportivos en Serie A y competiciones europeas.

La directiva entendió la situación como un estado de emergencia. Con un calendario exigente por delante y la necesidad de sostener producción ofensiva, el club decidió acudir al mercado invernal. No se trató de una apuesta a largo plazo, sino de una solución inmediata que garantizara experiencia, presencia física y fiabilidad en el área rival.

🚨¡Atención!🚨

AC Milan ya tiene al delantero que suplirá la baja de Santiago Gimenezhttps://t.co/Fu2UHqL65J pic.twitter.com/MadHK19cO6 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 21, 2025

El elegido fue Niclas Füllkrug, delantero alemán de 32 años que llega cedido por el resto del curso desde West Ham United. Su perfil encaja con la urgencia del momento: atacante probado, acostumbrado a la élite y con capacidad para asumir minutos sin proceso largo de adaptación.

El movimiento responde exclusivamente a la lesión de Giménez. En Milán saben que no podían esperar dos meses sin un referente ofensivo confiable. Füllkrug no llega como apuesta de futuro, sino como respuesta directa a una contingencia médica que alteró la planificación original del club para la segunda mitad de la temporada.



Bournemouth v West Ham United - Premier League | West Ham United FC/GettyImages

Para Santiago Giménez, el escenario se vuelve complejo. El mexicano no solo deberá cumplir con los plazos de recuperación tras la cirugía, sino que regresará a un contexto distinto. La competencia directa ya está instalada y, tras su vuelta, partirá desde cero en la consideración del cuerpo técnico.

La desventaja es evidente. Mientras Füllkrug tendrá continuidad inmediata y ritmo competitivo, Giménez afrontará un proceso progresivo, enfocado primero en lo físico. En un club que exige rendimiento inmediato, el margen de error se reduce y cada entrenamiento será una evaluación silenciosa sobre su lugar en la rotación.

Desde el entorno del delantero mexicano hay calma, pero también conciencia del reto. Saben que el fútbol europeo no concede privilegios por jerarquía ni edad. Con apenas 24 años, Giménez deberá demostrar resiliencia mental y eficacia para recuperar terreno en una plantilla que ahora tiene otra referencia ofensiva.