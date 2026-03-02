Chivas ha comenzado a trabajar en la renovación de Gabriel Milito con el objetivo de fortalecer su proyecto deportivo y enviar un mensaje de estabilidad institucional. La directiva rojiblanca considera prioritario asegurar la continuidad del técnico argentino ante cualquier intento externo.

En el entorno del club no existe, por ahora, una posibilidad real de que Milito salga rumbo a River Plate. Sin embargo, el interés que pueda surgir desde Argentina encendió las alertas internas y aceleró los movimientos preventivos.

Ante los rumores del interés de River Plate, Gabriel Milito tiene claro y decidido que su presente y futuro está en el Guadalajara.



La intención no es solo prolongar el vínculo actual, sino mejorarlo. Se plantea una extensión contractual acompañada de una mejora salarial acorde al rendimiento y a la relevancia que ha adquirido el entrenador dentro del proyecto deportivo.

El acuerdo vigente contempla condiciones que podrían ampliarse, sumando un año adicional al compromiso actual. Con ello, la relación contractual se extendería y reforzaría el mensaje de continuidad que la directiva desea consolidar en el vestidor.

Además de la mejora económica, el nuevo contrato incluiría una cláusula de salida con un valor considerablemente elevado. La cifra que se maneja ronda los 8 millones de dólares, monto pensado como mecanismo disuasivo ante eventuales interesados.

El objetivo es blindar al estratega ante escenarios futuros que puedan repetirse. En Verde Valle no desean revivir una situación similar a la experimentada recientemente con Fernando Gago y su salida hacia Boca Juniors.

Milito ha dirigido 29 duelos oficiales con el conjunto rojiblanco, registrando 17 triunfos, tres empates y nueve derrotas. Los números respaldan el crecimiento competitivo del equipo y sostienen la convicción institucional de dar continuidad al proceso.

Chivas entiende que la estabilidad en el banquillo es clave para consolidar una identidad futbolística. Blindar a Gabriel Milito no solo es una respuesta ante rumores, sino una estrategia estructural para evitar sobresaltos y fortalecer un proyecto que apunta a consolidarse en el mediano plazo.