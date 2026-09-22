¿Renovará Lionel Scaloni su contrato con la selección argentina?

Tiempos de cambio dentro de la selección de Argentina están por llegar. Luego de perder la final de la Copa del Mundo con España, está claro que el cuadro albiceleste debe evolucionar dentro y fuera de la cancha en diferentes niveles, pues si bien llegaron a la final del pasado Mundial, su rendimiento dentro de la cancha dejó algunas dudas.

Adicional a ello, se suma el retiro de Lionel Messi del seleccionado, hecho que representa perder gran parte de la lógica con y sin pelota de este grupo de trabajo. Además, hay muchas dudas con respecto del futuro inmediato del técnico Lionel Scaloni, mismas que de acuerdo con los más recientes reportes, están por esclarecerse.

🤯🇦🇷 LIONEL SCALONI TIENE MUY ENCAMINADA SU RENOVACIÓN CON LA SELECCIÓN.



⚠️ El nuevo contrato sería bajo un esquema 2+2: dos hasta la Copa América y otros dos hasta el Mundial 2030.



Su continuidad está confirmada en un 75%, y solo restan detalles económicos. ‼️



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Se entiende que la AFA y Scaloni están por llegar a un acuerdo para que el entrenador firme la extensión de contrato. Clave señalar que el vínculo actual concluye a finales del año en curso.

La información afirma que la oferta de la AFA ya en la mesa de Scaloni es por un total de dos años fijos de contrato. Es decir, la Federación Argentina le ofrece a Lionel llevar el mando el cuadro albiceleste hasta la próxima Copa América, misma que salvo una sorpresa enorme, se jugará dentro de los Estados Unidos.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL | PAUL ELLIS/GettyImages

Adicional a la oferta inicial de dos años más al frente de seleccionado argentino, la AFA le ofrece a Scaloni una posible extensión por otros dos adicionales. Los mismos serán dependientes al cien por ciento de los resultados obtenidos en la Copa América y por supuesto, del confort que pueda tener o no el entrenador en el nuevo ciclo.

La oferta está en la mesa de Lionel y la decisión ya mismo depende totalmente de él. Scaloni debe definir si es prudente extender su estadía con el cuadro albiceleste o si es el tiempo ideal para medirse en nuevos retos deportivos.

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