Sin tener un Mundial 2026 brillante, le alcanzó para ganar el título y el Balón de Oro al torneo, uniéndose a un selecto grupo de jugadores que levantaron la Eurocopa, la Copa del Mundo, el Balón de Oro y la UEFA Champions League.

Actualmente viste la camiseta del Manchester City y viene de tener una temporada donde le costó ganar tiempo en cancha debido a su dura lesión de rodilla. Terminó el año competitivo dentro del campo y fue importante para la selección española, aunque ahora su futuro está en jaque.

El City está en pleno rearmado tras la salida de Pep Guardiola como entrenador y de dos referentes como Bernardo Silva y John Stones, por lo que un cambio de aire parecía una opción para Rodri. Según trascendió, los mancunianos tienen otros planes: el español fue declarado intransferible.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

En la próxima campaña formaría un doble pivote con Elliott Anderson, reciente incorporación de los Ciudadanos en 135 millones de euros. Sin dudas, Enzo Maresca puede depositar ahí toda su confianza ya que se trata de un mediocampo de la más alta excelencia y, a decir verdad, difícil de mejorar.

En el último tiempo se había hablado de un interés del Real Madrid, aunque la directiva parecía estar dividida sobre la opinión: algunos querían traerlo, otros, con Florentino Pérez a la cabeza, dudaban por su historial de lesiones. Lo cierto es que ahora se quedarán con las ganas.

Rodri firmó con el Manchester City a mediados de 2019 tras salir del Atlético de Madrid ejecutando la cláusula de 70 millones y su paso ha sido brillante, marcando el gol de la victoria contra el Inter en la final de la UEFA Champions League 2022/23, la única que han podido conquistar los Ciudadanos hasta el momento. Con la camiseta Sky Blue lleva jugados 298 partidos, con 28 goles y 32 asistencias.