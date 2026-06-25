República Checa vs México - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Un comienzo perfecto en su propio Mundial: México ya tiene asegurado el pase a los 16avos de final como ganador del Grupo A gracias a las victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur. Pero la República Checa aún lucha por mantenerse en el torneo en la tercera jornada.

Si bien ocho de los doce terceros clasificados se clasificarán para las fases eliminatorias, dos puntos casi con toda seguridad no serán suficientes para la República Checa, que solo ha conseguido uno hasta el momento tras ser superada por Sudáfrica en la última competición.

El equipo europeo también dejó escapar la ventaja en su primer partido contra Corea del Sur, lo que significa que solo una victoria contra el coanfitrión será suficiente en Ciudad de México.

Afortunadamente, se enfrenta a una selección mexicana que no se juega mucho. Tras comenzar el torneo con una cómoda victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, el equipo de Javier Aguirre aprovechó un grave error del portero para imponerse a Corea del Sur por 1-0.

Como resultado, ha ganado el grupo con un partido de sobra. Si bien Aguirre querrá llegar a las eliminatorias con el impulso de su equipo intacto, sería prudente que utilizara a todos los jugadores disponibles, dadas las exigencias físicas a las que se enfrentan los futbolistas en la Copa del Mundo de este verano .

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