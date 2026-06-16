República Checa vs Sudáfrica: previa, predicciones y alineaciones

Se pone en marcha la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y uno de los partidos atractivos del primer día será el enfrentamiento entre la República Checa y Sudáfrica, donde ambos pondrán lo mejor para intentar llegar a la última fecha con chances de pasar a 16avos de final.

Las dos selecciones perdieron en la primera jornada y buscan su primer punto en esta Copa del Mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Con un estilo de juego directo y explosivo, los checos se quedarán con esta presentación en Atlanta ilusionándose con la clasificación a los 16avos de final sea como uno de los primeros dos o como uno de los mejores terceros.

República Checa 2-0 Sudáfrica

¿A qué hora se juega República Checa vs Sudáfrica?

Ciudad : Atlanta, Estados Unidos

: Atlanta, Estados Unidos Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora : 11:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP Arbitro: Tori Penso



United States v Portugal - International Friendly | Kevin C. Cox/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre República Checa vs Sudáfrica

República Checa : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Sudáfrica: 0

Único partido entre ambos: 13/12/1997 - Sudáfrica 2-2 República Checa - Copa Confederaciones 1997

FOOTBALL-CONFED-SOUTH AFRICA | RABIH MOGHRABI/GettyImages

Últimos 5 partidos

República Checa Sudáfrica Corea del Sur 2-1 República Checa

11/06/26 México 2-0 Sudáfrica

11/0 República Checa 3-1 Guatemala

04/06/26 Sudáfrica 0-0 Nicaragua

29/05/26 República Checa 2-1 Kosovo

31/05/26 Sudáfrica 1-2 Panamá

31/03/26 República Checa 2(3)-(1)2 Dinamarca

31/03/26 Sudáfrica 1-1 Panamá

27/03/26 República Checa 2(4)-(3)2 Irlanda

26/03/26 Sudáfrica 1-2 Camerún

04/01/26

¿Cómo ver República Checa vs Sudáfrica por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain

Últimas noticias de República Checa

Ya sea como República Checa, Checoslovaquia o Chequia, este país se ha presentado en múltiples Copas del Mundo y ha dado que hablar en varias de ellas. Su mejor participación fue en Chile 1962, cuando como Checoslovaquia perdió la final contra la Brasil de Pelé, colgándose así la medalla de bronce.

Czech Republic v Kosovo -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

La República Checa debutó en este Mundial frente a la República de Corea, y ambas selecciones nos brindaron un buen partido. Los europeos se adelantaron en el minuto 55 con un gok de Ladislav Krejčí, de esta forma, los checos volvían a marcar en un Mundial 20 años después. Pero los tantos de Hwang Inbeom y Oh Hyeon-gyu le dieorn la vuelta al amrcador y los tres puntos a los surcoreanos.

Posible alineación de República Checa contra Sudáfrica (3-4-3): Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.

Últimas noticias de Sudáfrica

Los Bafana Bafana se clasificaron a la Copa del Mundo por primera vez desde que la organizaron en 2010 y buscarán meterse por primera vez en su historia en la etapa de mata-mata. Su resultado más destacado hasta el momento fue el triunfo contra Francia en la fase de grupos de su Mundial.

FBL-FRIENDLY-RSA-NCA | PHILL MAGAKOE/GettyImages

En este Mundial arrancaron con derrota frente a uno de los anfitriones, México (2-0) pero a parte de la derrota, lo peor para Sudáfrica fueron los dos expulsados. Sphephelo Sithole y Themba Zwane, vieorn la tarjeta roja y no podrán jugar el partido frente a la República Checa.

Posible alineación de Sudáfrica contra República Checa (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster.

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