República del Congo vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 será la última gran oportunidad para que Cristiano Ronaldo logre brillar en una justa mundialista con la selección de Portugal. Y es que si bien es verdad que entre sus palmarés con la escuadra portuguesa destacan logros importantes, como la Euro del 2016, los aficionados saben que no hay nada igual a una copa del mundo, por lo tanto, si Cristiano Ronaldo quiere volver al debate sobre quién es mejor si Lionel Messi o él, deberá tener un Mundial superlativo.

El primer rival de Portugal en esta copa del mundo será la República del Congo. Un rival que seguro apostará más por la garra y el orgullo deportivo que por las cualidades técnicas de cada uno de sus futbolistas.

Pronóstico SI

La selección comandada por Roberto Martínez llega a este compromiso como los favoritos para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, para conseguirlo, deberán apelar a la contundencia, puesto que la República del Congo saltará a la cancha con la intención de cuidar el empate el mayor tiempo posible. Las oportunidades serán pocas, pero seguramente Portugal sabrá sacar provecho de ellas.



Pronóstico: República del Congo 0-2 Portugal

¿A qué hora se juega el República del Congo vs Portugal?

Ciudad: Houston, Texas

Estadio: NRG Stadium

Fecha: miércoles 17 de junio

Hora: 12 h (EEUU ET), 11 h (México), 19:00 h (España)

Árbitro: Abdulrahman AL JASSIM

Historial de enfrentamientos directos entre República del Congo y Portugal

Esta será la primera ocasión en la que ambas selecciones se enfrentan entre sí.

Últimos 5 partidos

República del Congo Portugal República del Congo 1-2 Chile 9/6/26 Portugal 2-1 Nigeria 10/6/26 Dinamarca 0-0 República del Congo 3/6/26 Portugal 2-1 Chile 6/6/26 República del Congo 1-0 Jamaica 31/3/26 Estados Unidos 0-2 Portugal 31/3/26 Argelia 1-0 República del Congo 6/1/26 México 0–0 Portugal 28/3/26 Botsuana 0-3 República del Congo 30/12/25 Portugal 9-1 Armenia 16/11/25

¿Cómo ver el República del Congo vs Portugal por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de la República del Congo

FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAM | ULISES RUIZ/GettyImages

Después de una ausencia de 52 años, Congo vuelve a la Copa del Mundo para reescribir la narrativa alrededor de su selección.

'Los Leopardos', conocidos entonces como Zaire, se convirtieron en el hazmerreír del Mundial 1974 en Alemania Occidental al conceder 14 goles y no meter ninguno en su debut mundialista. Les tomó más de medio siglo y un poco de magia clasificar a la edición 2026.

Los hombres de Sébastien Desabre pueden carecer de experiencia en las grandes ligas, pero Congo llega a este torneo con hambre para demostrar que merece un lugar en el top mundial de este deporte. ¿Qué mejor prueba de fuego que debutar contra los actuales campeones de la UEFA Nations League, Portugal, este 17 de junio?

La posible alineación de la República del Congo: Lionel Mpasi; Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Charles Pickel, Edo Kayembe; Meschack Elia, Yoane Wissa, Cédric Bakambu

Últimas noticias de Portugal

El once titular de Portugal ante México | Agustin Cuevas/GettyImages

Portugal llega al Mundial con la ilusión de llevar a su ídolo a lo más alto, en lo que probablemente será el último torneo a nivel selecciones de Cristiano Ronaldo.

A diferencia de años anteriores, el cinco veces ganador del Balón de Oro, cuenta con un equipo excepcional que lo acompañará para intentar conseguir el máximo logro al cual puede aspirar un futbolista profesional.

Portugal es hoy un equipo sólido que cuenta con las estrellas del Paris Saint-Germain, Vitinha y João Neves, y con el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, entre las piezas de un rompecabezas que finalmente empieza a encajar para la Seleção das Quinas.

No habrá un mejor momento que este para que los que actuales ganadores de la UEFA Nations League jueguen su primera final en una Copa del Mundo y todo comenzará contra la República Democrática del Congo, en el Estadio NRG de Houston, el 17 de junio.

La posible alineación de Portugal (4-2-3-1): José Sá; Joao Cancelo, Renato Veiga, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes, Joao Neves; Gonçalo Ramos, Francisco Conceiçao, Ricardo Horta

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