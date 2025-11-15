El Real Madrid tuvo un genial inicio de temporada, ganando el grueso de los partidos e imponiéndose en el Clásico. Actualmente, el Merengue ostenta la cima de LaLiga con tres puntos de ventaja sobre el FC Barcelona y perdió el invicto en la UEFA Champions League frente al Liverpool en la última jornada.

Según informó el Diario AS, el compromiso de la directiva Merengue es total para con el ex entrenador del Bayer Leverkusen a pesar del rendimiento en los últimos dos partidos y los chispazos internos, entre otros, con Vinicius Jr.

Además, el portal agregó que no ve ninguna crisis y no tiene pensado ningún ultimátum ni decisión drástica. El objetivo sería recuperar la regularidad y la intensidad, dejando de lado las presiones externas que atentan contra los intereses Merengues.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El chispazo más evidente entre el entrenador español y el extremo brasileño fue en el Clásico, donde si bien el Merengue estaba ganando el partido con un excelente rendimiento, Vinicius se enojó a la hora de salir y, fiel a su estilo, realizó ademanes que quedaron en las retinas de todos.

Si bien la situación se zanjó gracias a un pedido sincero de disculpas del brasileño, su renovación está lejos de ser una realidad y su salida en enero de 2026 parece estar más cerca que nunca. En la semana anterior, el Real Madrid habría declinado un pedido del ex Flamengo de ganar lo mismo que Kylian Mbappé, traducido en 600.000 euros a la semana.

La temporada todavía tiene mucho para dar y lo cierto es que, salvo algunos resultados, el andar del Real Madrid es más que correcto. Jugarán su próximo partido el domingo 23 de noviembre a las 15:00, hora de la costa este de Estados Unidos, en condición de visitante frente al Elche para intentar seguir en soledad en lo más alto de la tabla.