El derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona llega cargado de tensión deportiva y emocional, con un protagonista inesperado acaparando los focos, incluso antes del pitazo inicial: Joan García.

En efecto, el regreso del portero de 24 años al RCDE Stadium, ahora defendiendo a la entidad blaugrana, promete un ambiente especialmente hostil por parte de una afición perica que no ha perdonado la salida del primero durante el pasado verano, rumbo al máximo rival y a cambio de 30 millones de euros.

Desde entonces, García ha sido señalado por un sector importante de la hinchada espanyolista, que lo considera un “traidor” por haber cruzado la frontera emocional que separa a ambos clubes. Esa herida, lejos de cerrarse, se ha ido agrandando con el paso de los meses y desembocará en un recibimiento que se prevé duro.

Joan García le ha dado estabilidad a la portería del FC Barcelona | NurPhoto/GettyImages

No en vano, el medio RCM Sport reveló que grupos radicales del cuadro blanquiazul estarían planeando lanzar ratas al campo en los instantes iniciales del encuentro; un gesto simbólico dirigido directamente al joven guardameta. Incluso, un comerciante de los alrededores del estadio en Cornellà confesó que hace aproximadamente un mes varios fans le pidieron consejo sobre cómo eliminar ratas, alimentando los rumores sobre esta polémica protesta.

Vale acotar que el conjunto perico recibirá al líder de LaLiga con la ambición intacta, tras cosechar cinco victorias consecutivas; una racha que lo ha colocado en una posición privilegiada para soñar hasta con los puestos de acceso a Champions League.

Por otro lado, Joan García llega al derbi con prestaciones que superan claramente los números, dado que es cierto que ha encajado 14 goles en 15 partidos con el Barcelona, una media cercana a un tanto por compromiso. No obstante, su impacto a través de las intervenciones decisivas han aportado estabilidad al equipo de Hansi Flick, siendo determinante para sumar puntos tanto en la competición liguera como en la de "La Orejona".