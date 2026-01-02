El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Espanyol vs Barcelona

Pocas veces en la historia el Espanyol y el FC Barcelona han llegado a un derbi catalán ubicados en simultáneo dentro del top 5 de la clasificación a mitad de la temporada liguera.

En consecuencia, el encuentro que se disputará este sábado en el RCDE Stadium tendrá un morbo especial. De hecho, el cuadro perico gozará de la oportunidad única de darle una zancadilla a su eterno rival citadino, quitándole puntos que le priven, a largo plazo, de refrendar su corona en España, considerando que libra una batalla cuerpo a cuerpo con el Real Madrid por la cima.

Sin dudas, el Espanyol viene siendo la mayor sorpresa de LaLiga 2025/2026, dado que se encuentra a dos unidades de la cuarta casilla de la tabla, la cual asegura acceso a la próxima UEFA Champions League. Además, la escuadra que entrena Manolo González acumula cinco victorias corridas, racha que le ha permitido pisarle los talones al Villarreal, equipo que hasta hace poco luchaba por el liderato.

Entretanto, el Barça afrontará el derbi en su mejor momento de la contienda, cortesía de ocho victorias al hilo, mismas que le ayudaron a superar por cuatro puntos al Madrid, luego de verse en desventaja de cinco unidades a finales de octubre, tras el Clásico.

El pronóstico de la IA de Opta: Espanyol vs. Barcelona

De ese modo, el supercomputador de Opta, herramienta avalada por FIFA que analiza datos deportivos, dio su pronóstico para el mencionado choque entre los clubes catalanes.

Es que la IA cree que el Barcelona conserva 60% de opciones de llevarse el derbi ante el Espanyol, por un 30% de posibilidades de empate, mientras que los Periquitos cuentan con apenas un 10% de chance de sumar el laurel.

Espanyol y Barcelona disputarán un derbi catalán que se prevé hostil en el RCDE Stadium | NurPhoto/GettyImages

El historial reciente entre Espanyol y Barcelona en el RCDE Stadium

Pese al apabullante dominio de la entidad azulgrana en derbis catalanes, producto de 128 triunfos contra 44 del club que hace vida en Cornellà-El Prat, y 46 empates, la historia cambia un poco al hablar de los recientes duelos en casa del Espanyol.

En efecto, los Periquitos han podido sacarle un punto al conjunto culé en tres de los últimos seis partidos en el RCDE Stadium por LaLiga, junto a una victoria, 1-0 en enero de 2018 en la ida de cuartos de final de Copa del Rey.

Eso sí, el Barcelona ha salido airoso de sus últimos dos cotejos en el feudo del Espanyol, y que casualmente sirvieron para festejar sus recientes dos coronaciones ligueras: 0-2 en la 2024/2025 y 2-4 en la 2022/2023.