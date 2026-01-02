El derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona ya empieza a jugarse fuera del césped del RCDE Stadium, y con Lamine Yamal, indirectamente, en rol protagonista.

Es que Pere Milla, extremo del conjunto blanquiazul y autor de seis dianas en lo que va de LaLiga, dejó unas declaraciones en tono humorístico, pero que no pasaron desapercibidas en medio de un contexto marcado por la máxima tensión y fuertes medidas de seguridad.

El veterano atacante participó en el programa "Perico Que Vola", donde un espectador le lanzó una pregunta provocadora: “¿A quién quieres pisar, a Joan García o a Lamine Yamal?”. Tras unos segundos de duda y entre risas, Milla respondió: “Yo creo que a Lamine”, desatando las carcajadas del público presente.

Ya tenemos más gasolina para el derbi catalán. Le preguntan a Pere Milla: "¿A quién pisarías, a Joan García o a Lamine Yamal?"



-"Yo creo que a Lamine"



"Pere Milla quiere pisar a Lamine Yamal", añade luego el propio jugador corrigiendo al periodistapic.twitter.com/E0GJa86Qst — BeSoccer (@besoccer_ES) January 2, 2026

Aunque el comentario del jugador del Espanyol se produjo en un ambiente distendido, el momento adquirió relevancia en redes sociales a pocos días de un derbi catalogado como de alto riesgo debido a las tradicionales hostilidades entre ambas aficiones, aunado a la presencia del portero Joan García, ahora defendiendo los colores blaugranas, luego de ser el "1" titular y estelar de los Pericos en la campaña anterior. Durante el mismo programa, incluso se invitó a Milla a chutar contra un cartón con la imagen del guardameta, reforzando el tono provocador del espectáculo.

En paralelo, el foco mediático también apunta a Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del balompié español. Hay que recordar que el extremo de 18 años marcó un golazo que abrió el último encuentro entre ambas oncenas, en mayo pasado, también en el RCDE Stadium, que a su vez le dio oficialmente al Barcelona el título liguero.

Asimismo, el venidero choque llega en un escenario poco habitual respecto a los últimos cursos, dado que a pesar de que el Barça sigue como líder, el Espanyol atraviesa uno de sus mejores momentos recientes, cortesía de cinco victorias consecutivas, las cuales le han empujado al quinto lugar de la clasificación global.

Con el recuerdo reciente de un comunicado oficial que advierte de sanciones de hasta 650.000 euros por alteraciones del orden público, el derbi de Cornellà se presenta este sábado cargado de fútbol, emoción y máxima vigilancia.