Revelan los audios del VAR de la expulsión de Vinícius Jr.

La expulsión de Vinícius Jr. en el partido del Real Madrid contra el Villarreal no terminó con la tarjeta roja y ya. La Real Federación Española de Fútbol publicó los audios del VAR que explican cómo se tomó la decisión de echar al delantero y anular el que habría sido el segundo gol del Merengue en la victoria 1-0.

La acción se dio en el minuto 73, cuando Vini marcó el tanto para ampliar la ventaja madridista. Sin embargo, Alejandro Muñiz Ruiz, encargado del VAR, advirtió al árbitro Isidro Díaz de Mera de una posible conducta violenta del delantero sobre Nathan Saliba durante la jugada del gol. "Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol", le comunicó Muñiz Ruiz al colegiado principal.

La conversación tuvo una pequeña interrupción por problemas de comunicación. Díaz de Mera solicitó que interviniera Juan Luis Pulido Santana, asistente del VAR, porque no conseguía escuchar correctamente a Muñiz Ruiz. "Álex, que hable Puli, porque a ti se te entrecorta mucho", pidió.

Fue entonces cuando Pulido Santana explicó qué habían detectado desde la sala VOR y por qué consideraban necesaria la revisión de la jugada. "Según observamos, Vinícius tira del pelo al jugador del Villarreal", señaló el asistente.

Dicho esto, Díaz de Mera fue al monitor para examinar la acción y confirmó que había identificado la infracción. "Perfecto, ya lo he visto", respondió. El asistente le explicó que la infracción era parte de la misma jugada de ataque que había terminado con el gol del Merengue, por lo que correspondía anular el tanto.

La decisión final llegó después de que Díaz de Mera examinara la jugada. "Perfecto, Álex, Puli, para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?", cerró el referí.

Real Madrid vs Villarreal | Angel Martinez/GettyImages

Vinicius protestó la decisión y sus compañeros tuvieron que sujetarlo antes de que abandonara el campo de juego. Por eso, en el acta arbitral, Díaz de Mera explicó que el delantero fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos". Pero además dejó constancia de las quejas posteriores, indicando que Vini se dirigió hacia él con actitud agresiva y tuvo que ser controlado por sus compañeros.

De confirmarse un castigo de dos encuentros, se perdería el duelo contra el Sevilla del 18 de octubre y el Clásico con el Barcelona el 25 de octubre. El Real Madrid tiene previsto apelar la sanción, aunque dentro del club consideran complicado que el brasileño pueda disputar el enfrentamiento contra los culés.