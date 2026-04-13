Rio Ferdinand opinó sobre lo que debería hacer el Arsenal de Arteta frente al Manchester City de Guardiola

Rio Ferdinand es uno de los futbolistas ingleses más recordados de los últimos tiempos, pues se volvió una figura histórica en el Manchester United, donde logró hacerse con varios títulos tanto nacionales como internacionales, además logró representar a la selección de Inglaterra acudiendo a tres Mundiales.

🗣️🚨 Rio Ferdinand on Arteta's Arsenal: "If you go there and sit back like Liverpool did at PSG the other day, it's slapsville."



"You're getting pumped. You can't do that. Do you win leagues doing that?' pic.twitter.com/kZCRRRja0z — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 12, 2026

Quien ganara seis veces la Premier League con los Red Devils dio su opinión sobre el Arsenal del español Mikel Arteta, que pareciera que otra vez está a punto de decepcionar a sus aficionados porque no están teniendo un buen cierre en la liga y el Manchester City del español Pep Guardiola les sigue muy de cerca, aparte este domingo 19 de abril se enfrentan en el Etihad Stadium. Si los locales logran vencer, ya sólo estarían a tres puntos de los Gunners, pero la diferencia es que los Citizens todavía tienen un partido pendiente.



A través de su canal de YouTube, 'Rio Ferdinand Presents', el exdefensa central lanzó una advertencia para Arteta y sus dirigidos, al comentarles que para nada del mundo deberían salir a defenderse en la casa de los Ciudadanos, pues podrían pagarlo caro y llevarse una goleada.



“Si vas ahí y te metes atrás como hizo el Liverpool el otro día ante el PSG (en la Champions League), te darán una paliza. Les van a pasar por encima. No puedes hacer eso. ¿Se gana la liga haciendo eso?”, compartió el mundialista británico.

🚨🎙️ | Rio Ferdinand backs Arsenal F.C.:



🗣️ “I’m surprised to see Arsenal fans turning on Arteta right now. I understand the frustration, but this is football.”



🗣️ “Arteta is doing everything he can to bring success — moments like this happen.”



🗣️ “This is when the fans need… pic.twitter.com/d4jFUz4TBK — Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 13, 2026

El ex del West Ham United también subrayó que el Arsenal debe encontrar la mejor manera para lidiar contra la presión alta del Manchester City y su capacidad para bloquear líneas de pase.



“Es evidente la forma en la que el City se organiza para bloquear todas las líneas de pase, presionando arriba. No creo que el Bournemouth subiera tanto la presión de la misma manera exacta. Fueron muy buenos bloqueando líneas de pase, obligando al Arsenal a jugar en largo o entrar en pánico y perder el balón”, añadió.



Por último, Ferdinand agregó: “Creo que esa es la referencia. El Bournemouth lo ha replicado a su manera. Mikel Arteta y su equipo aún no han encontrado la respuesta. No fue una buena actuación. Al menos, deben competir y exigir más a algunos jugadores”.