Robert Lewandowski anota el primer gol del Barcelona en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona recibió este sábado 22 de noviembre al Athletic Club en el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick llegaba al encuentro con el objetivo de recortar distancias con el Real Madrid en la clasificación, pero el duelo tenía un significado especial: suponía el regreso del Barça al Spotify Camp Nou tras 909 días de ausencia.

Apenas en el minuto 4, el Barcelona ya se adelantaba en el marcador. Robert Lewandowski, autor del primer gol blaugrana en el Spotify Camp Nou tras más de dos años y cinco meses, recuperó el balón en el borde del área, avanzó un par de pasos y conectó un disparo raso y ajustado al palo que superó a Unai Simón para establecer el 1-0.

And the first goal at Spotify Camp Nou goes to... ROBERT LEWANDOWSKI!!! — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

De este modo, Lewandowski continúa grabando su nombre con letras de oro en la historia del FC Barcelona. El delantero polaco de 37 años firmó el primer gol del club en su remodelado estadio, un hito cargado de simbolismo tras más de dos años de espera. Sin embargo, su futuro en el club sigue envuelto en incertidumbre: su contrato expira en junio de 2026 y, por el momento, no hay negociaciones en marcha para una prórroga.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La directiva blaugrana evalúa alternativas de clase mundial para relevar al veterano, como Erling Haaland —un fichaje utópico por su cláusula astronómica y contrato con el Manchester City— o Julián Álvarez, cuya salida del Atlético de Madrid podría costar más de 100 millones de euros, cifras que complican el panorama económico del Barça.

Con su gol de este fin de semana, Lewandowski alcanzó los 108 tantos con el FC Barcelona y empató con Luis Enrique y José Antonio Zaldúa en la 18ª posición de la tabla histórica de máximos goleadores del club. Además, en su partido número 160 como azulgrana, el polaco portó por primera vez el brazalete de capitán como titular.