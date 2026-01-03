Robert Lewandowski llegó a 422 anotaciones y se metió al top5 goleadores de ligas de Primera División

El Futbol Club Barcelona comenzó el año con el pie derecho al derrotar dos goles por cero al Espanyol en el Derbi Catalán, encuentro que se disputó en esta Jornada 18 de LaLiga, esto gracias a los tantos de Dani Olmo y uno más de Robert Lewandowski, quien alcanzó una marca histórica en el balompié mundial.



El encuentro parecía que terminaría cero por cero, esto gracias a una grandiosa actuación de Joan García, quien atajó seis pelotas de peligro en su marco frente a su exequipo, pero no fue hasta el minuto 86 que llegó una jugada magistral de Olmo, quien había entrado de cambio por Raphinha, para colgar la pelota al ángulo de la portería rival y así abrir el marcador.



Sin embargo, esto no pararía ahí, ya que solo cuatro minutos más tarde apareció una descolgada en la que Fermín López aguantó muy bien la marca pegajosa de los defensores, sirvió una pelota hacia el centro del área muy a los tumbos y ahí apareció el delantero polaco para hacer una vaselina e incrustar el esférico en el arco defendido por Marko Dimitrovic.



¡GOL DE BARCELONA Y DERBI LIQUIDADO!



Gran corrida de Fermín López y soberbia definición de Lewandowski para el 2-0 ante Espanyol. #LaLigaEnDSPORTS#EspanyolBarça pic.twitter.com/IwoZ8GAzB8 — DSPORTS (@DSports) January 3, 2026

Con dicho tanto el goleador culé llegó a 422 anotaciones desde que comenzó su carrera en un club de primera categoría y con esto superó a Eusebio quien tiene el mismo número de goles y va por la marca de Ferenc Puskás, quien tiene 514 tantos en su cuenta personal.

Estos son los máximos goleadores de LaLiga

Por el máximo circuito del futbol español han pasado grandes futbolistas y ellos han dejado su huella propia en sus clubes, tal es el caso de Cristiano Ronaldo, quien hoy se ostenta como el máximo goleador

Cristiano Ronaldo: 585 goles Lionel Messi: 553 goles Josef Bican: 518 goles Ferenc Puskás: 514 goles Robert Lewandowski: 422 goles

